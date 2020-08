Efter at der var pænt med gæster i juli, er køen ved Vikingeskibsmuseets billetsalg skrumpet ind i august, fordi de tyske turister er udeblevet. Foto: Steen Østbjerg

Nu gik det ellers lige så godt for Vikingeskibsmuseet

Roskilde - 14. august 2020 kl. 13:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en nærmest grinagtig juni var optimismen vendt tilbage på Vikingeskibsmuseet, som i juli oplevede mere end en fordobling i antallet af danske gæster som følge af sommertilbuddet med halv pris på museer.

Danskerne udgør normalt kun en fjerdedel af museets gæster, så Vikingeskibsmuseet kunne ikke være utilfreds med et besøgtal på 60 procent af en normal juli.

Håbede på august

Nu er kurven knækket igen. Sommerferiens afslutning og måske en fornyet coronafrygt som følge af stigende smittetal betyder, at der i starten af ugen var omkring 350 gæster dagligt, hvor der normalt er 1500.

Vikingeskibsmuseet havde visse forhåbninger til august, der normalt er den helt store måned, men pessimismen begynder at melde sig.

- Vi havde en forhåbning om, at august og september ville blive nogle måneder, hvor der kom en del tyskere. Det er vi blevet mere bekymrede for nu, fordi den stigende coronasmitte ikke bare sker i Danmark, men alle steder i øjeblikket. Det vil sige, at turisterne bliver mere bekymrede for at tage af sted, end vi måske troede for 14 dage siden, siger kommunikationschef Rikke Johansen.

Lemper ikke

Lige nu er der nogle tyskere og andre udlændinge på museet, men håbet om at se et større antal på udskudt ferie er ved at svinde. Nu stiller museet sig selv spørgsmålet, hvornår det så vender.

- Det afhænger af en vaccine, det ved vi godt. Kommer der en vaccine, vender turismen hurtigt tilbage, siger Rikke Johansen.

Vikingeskibsmuseet holder fast i de coronaforholdsregler, de opstillede ved genåbning. De havde forestillet sig, at det blev muligt at lempe på nogle af dem, men det sker alligevel ikke. Det vil for eksempel sige, at der ikke kan komme flere end 15 med på rundvisning, og at der kun er mulighed for roture.

Museet indfører ikke mundbind, før myndighederne anbefaler det, men de kan se, at mange gæster selv vælger at bære dem.

