I april i år blev VVM-redegørelsen for sikringen af Jyllinge Nordmark underkendt. Nu er Roskilde Kommune klar med et nyt udspil. Det er i høring frem til den 16. februar 2020. Foto: Lars Kimer

Nu går ekspropriation til kystsikring i gang - igen

Det kan vise sig at være spildt arbejde med den nye høring, men ingen ved det, for pt. er intet sluppet ud fra Christiansborg om en eventuel anlægslov fra statslig side. Hvis der kommer en anlægslov, vil den overtrumfe det kommunale arbejde med vvm'en.

Nu er Roskilde Kommune nået til - igen - at sende en vvm for kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark i høring. Kommunen fik som bekendt underkendt den tidligere vvm i april, efter at borgere havde klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her