Det var store indflytningsdag for de første beboere i lejeboligerne i Slagteristrædet på den gamle slagterigrund i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nu flytter folk ind i centralt nybyggeri i Roskilde

Der var kaffe- og kagebord til de nye indflyttere i Slagteristrædet, da det torsdag blev muligt at flytte ind i de nybyggede lejligheder på den gamle slagterigrund i Roskilde. 29 familier flytter ind i komplekset, der er fuldt udlejet. Til december står nabobygningen også klar. Indtil da er der byggeplads.

Bygningen er lavet af mursten, der ligner, at de har været brugt før. Det har de ikke, men de har fået tilføjet lidt falsk patina for at smelte ind i området omkring.