Se billedserie Det rå lokale til en af de kommende butikker ud mod Rabalderstræde. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Nu får den slet, slet ikke for lidt på Musicon: Butikker til Rabalderstræde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får den slet, slet ikke for lidt på Musicon: Butikker til Rabalderstræde

Roskilde - 30. marts 2021 kl. 16:30 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke ved det: Rabalderstræde på Musicon skal være en butiksgade med små og mindre butikker. I øjeblikket er lokalerne til de første gemt bag plankeværket ind til det store boligbyggeri i Frekvensen på hjørnet af Rabalderstræde og Rampelyset.

- Vi er ved at være tæt på målet for Musicon, hvor vi har planlagt at der skulle komme mindst 1.000 boliger og 1.000 arbejdspladser, siger borgmester Tomas Breddam.

- Nu er der momentum, det har nogle gange set svært ud undervejs. Nu kan man forestille sig en sommerdag uden corona, hvor der er gang i livet og handlen på Rabalderstræde.

Borgmesterens udtalelser kommer i forbindelse med et besøg i byggerierne Frekvensen og Samspillet. I Frekvensen bliver de rå lokaler der skal rumme butikker vist frem. Interessen har allerede været så stor, at to af de tre lokaler er lejet ud.

- Vi kan ikke fortælle, hvem der flytter ind, men det bliver noget med mad og kultur, siger Morten Munkager Knudsen fra Core Property Management, der ejer og udlejer butikkerne og lejlighederne i Frekvensen.

- Det bliver butikker, hvor ejerne selv er med, og ikke store kædebutikker. Det er en aftale vi har med Musiconsekretariatet om at det skal være butikker, der passer ind i bydelen.

- Vi er også i gang med udlejningen af boligerne, og her har vi oplevet noget usædvanligt, det var ikke de små og billige boliger, der gik først. De første lejligheder var dem med bedst beliggenhed, folk vil i høj grad flytte her ud på grund af stedets miljø.

Samspil i erhvervshus

Nabohuset til Frekvensen er erhvervshuset Samspillet, som kommer til at rumme op til 10 forskellige virksomheder og Musiconsekretariatet. Det reelle antal virksomheder bliver endda større for en af lejerne er Vækstfabrikken, der er hjemsted for mellem 20 til 20 iværksættere.

- Roskilde er ikke en erhvervsby men en by man bor i. Det kan jeg sige, for jeg har boet i byen hele mit liv, fortalte Michael Willaume fra Dan Mark Ejendomme, der bygger og ejer Samspillet.

- Men her har Musicons miljø i høj grad haft betydning for interessen for at være med i Samspillet. Der er kun etage ledig, hvor der kan være en eller to virksomheder.

I planen for Samspillet er en kantine, der kan fungere som restaurant og spisested for hele bydelen.

Udviklingen på Rabalderstræde går stærkt i øjeblikket.

- Vi har en vision om, at alle byggerier langs Rabalderstræde skal rumme små butikker ud mod strædet, fortæller Andreas Høegh fra Musiconsekretariatet.

- Det skal alle byde på noget enestående, der skal være med til at skabe og styrke miljøet på Musicon. Man kan sagtens forestille sig, at når de vokser sig store, så flytter de ind i Roskildes gågader. Vi skal ikke være en konkurrent til bymidtens forretninger men et supplement, som er med til at gøre Roskilde til en god handelsby.

Michael Willaume og Dan Mark Ejendomme er lige gået over jorden med et nyt boligbyggeri, der ligger langs Rabalderstræde og er nabo til Samspillet. Det kommer til at rumme tre til fire butikker i gadeplan og 120 boliger. Her bliver der indflytning i løbet af første kvartal i 2022. De to byggerier Frekvensen og erhvervshuset Samspillet er kommet så langt, at begge kan tages i brug i slutningen af maj.