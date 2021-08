Se billedserie Sammen med resten af landsholdet i kørestolsrugby rejser Leon Jørgensen i dag til Tokyo for at kæmpe om medaljer ved PL. Foto: Kim Rasmussen

Nu er det Leons tur: Jagter medaljer i Tokyo

Roskilde - 18. august 2021 kl. 18:26 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Da han voksede op på Bornholm, var det på ingen måde en del af drømmen, at Leon Jørgensen en dag skulle deltage ved de Paralympiske Lege i kørestolsrugby.

Sporten fandtes ikke, og der var i det hele taget ikke mange sportsgrene at vælge imellem for Leon, som har muskelsvind - en sygdom, han blev diagnosticeret med som seks-syvårig. Så da han nåede en alder på 15-16 år, var det slut med at dyrke sport hjemme på den smukke ø.

- Det var først, da jeg som 21-årig flyttede ind på Egmonthøjskolen i Odder, at en verden af muligheder åbnede sig. Jeg spillede noget kørestolsbasket og var vel okay til det, fortæller han.

Anfører på landsholdet Men så blev han i sommeren 2007 spurgt, om han ville være med til at starte en kørestolsrugbyklub i Aarhus, Århus Burnouts.

- Jeg anede intet om sporten, og vi kørte helt til Viborg for at prøve kørestolsrugby, for det var den nærmeste klub, husker han.

Århus Burnouts blev hurtigt en realitet, og Leon Jørgensens talent viste sig også at række langt inden for dén disciplin. Allerede i vinteren 2008 var Leon Jørgensen til sin første landsholdssamling. Han har været med lige siden og er i dag anfører for det danske landshold, som består af 12 mænd og kvinder. Det er dog første gang, at Leon Jørgensen skal til PL.

- Det er første gang, vi har kvalificeret os. Vi slog Frankrig i EM-semifinalen i 2019, og det var billetten. Der var vild jubel! fortæller Leon Jørgensen, som kan fremvise to EM-sølvmedaljer som foreløbig top på karrieren.Derfor vil en paralympisk medalje været en fantastisk bedrift. Ikke mindst fordi Danmark er kommet i en virkelig voldsom pulje i Tokyo. De forsvarende olympiske mestre fra Australien, krydret med de forsvarende verdensmestre fra Japan og Frankrig, som oftest har krammet på Danmark.

- Vi skal virkelig performe, men vi går efter det, og en medalje til et PL vi gøre mig lykkelig. Målet er en semifinale, men jeg er også rigtig stolt, hvis vi ender i top fem, lyder det fra Leon Jørgensen, som i et par år har boet i Jyllinge efter flere år i København, hvor han spiller for Frederiksberg.

Han har også tidligere spillet fire sæsoner i USA, og når fysikken skal holdes ved lige, lægger han vejen forbi GVK, det lokale vægttræningscenter. Under coronaen var det nærmest umuligt at træne, men formanden for Jyllingehallerne, Danmarks største paraatlet gennem tiderne, »Piskeriset« John Petersson, sørgede for, at Leon Jørgensen blev lukket ind i hallerne, så han kunne selvtræne.

Anderledes PL For alle atleterne til PL bliver det dog en lidt anderledes oplevelse på grund af corona.

- Det gør jo PL til noget andet. Vi kommer ikke til at opleve Tokyo, og vi kommer ikke til at opleve andre sportsgrene end vores egen. Hvis vi ikke spiller finalen, så skal vi da nok se den alligevel, men det er nok også, hvad det bliver til, så det kribler da lidt i fingrene at se, at der kun er tre år til de næste lege i Paris, siger Leon Jørgensen, hvis kone Carina må tage en tørn med at være alene hjemme på Ørnevej med drengene Thor og Hjalte på henholdsvis fire og to år.

- Thor er stor nok til at forstå, at far skal af sted, men Hjalte har jeg på fornemmelsen bare hygger sig i sin mors selskab, siger han.