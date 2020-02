Gadstrup Vandværk har været ude i et stormvejr op til den årlige generalforsamling, men nu er der ro på igen. Bestyrelsen fik forklaret, hvordan pengene bliver brugt, og fik opbakning fra generalforsamlingen. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu er der stille vand i Gadstrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er der stille vand i Gadstrup

Roskilde - 19. februar 2020 kl. 16:41 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der har været et par uger, hvor det ikke har været sjovt at være formand for Gadstrup Vandværk, er Henrik B. Pedersen nu glad for den kritik, som opstod.

Op til den årlige generalforsamling var der nærmest lynchstemning på Facebook, hvor debatten raserede om bestyrelsens honorar og vandpriserne. Blandt andet var der kritik af, at formanden og kassereren får 275.000 kroner årligt.

- Jeg var sgu nervøs inden mødet, men de fremmødte fik syn for sagen, og vi fik forklaret, hvordan tingene hænger sammen, fortæller Henrik B. Pedersen, hvis mave i dag har det helt fint igen.

- Vi havde nogle gamle vedtægter, og vi kan godt blive bedre. De fremmødte kom med konstruktive forslag. Nogle af dem, som eksempelvis at opdatere mere på hjemmesiden, kan vi gøre med det samme, siger Henrik B. Pedersen og forklarer, at nogle gange fortsætter man bare, som man plejer, men nu går bestyrelsen i gang med at opdatere vedtægterne, så borgerne kan stemme om nye vedtægter til næste år.

Godt 40 borgere mødte frem til generalforsamlingen, og det er det største fremmøde i 25 år.

- Det var et rigtig positivt møde. Borgerne har fuld tillid til os. Nogle af dem var kede af, at de havde skrevet på Facebook, siger Henrik B. Pedersen og kalder det en god øvelse at få kritik.

Både formanden og kassereren havde lavet lange lister med deres arbejdsopgaver, og det har også været godt for dem selv at få skrevet det ned.

- Der var kritik af en stor post til bestyrelsesmøder, men det skyldes, at vi hver femte eller sjette år tager på seminar, hvor vi har konerne med. Så får vi noget god mad og siger dem tak for, at de låner deres mænd ud. Den post vil jo ikke optræde til næste år, forklarer Henrik B. Pedersen, der er rigtig glad for, at borgerne støtter op om bestyrelsen, som blev genvalgt uden modkandidater.

En borger havde stillet forslag om at nedsætte målerafgiften og bestyrelseshonoraret, men valgte at trække forslaget efter bestyrelsens forklaring på, hvordan priserne bliver udregnet.

- Vi er ikke dyre end andre, og det vigtigste er at levere rent godt drikkevand, siger Henrik B. Pedersen.