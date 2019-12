Æblehaven/Rønnebærparken er ikke længere et udsat boligområdet ifølge boligministerens liste, som tæller 40 boligområder i landet. Fem områder er røget af listen, heriblandt også Charlotteager i Høje-Taastrup. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Nu er der ingen udsatte boligområder i Roskilde

Roskilde - 02. december 2019

Der er ikke længere hverken ghettoer eller udsatte boligområder i Roskilde.

I hvert fald ikke ifølge den såkaldte ghettoliste, boligministeren udsender en gang om året.

Her er Æblehaven/Rønneparken røget ud af listen over udsatte boligområder. Det skyldes, at det nu ikke længere er over 40 procent af områdets 1475 beboere, der står uden for arbejdsmarkedet. Det er faldet til 39,4 procent.

For at være på listen over udsatte boligområder skal mindst to af fire kriterier være opfyld. Æblehaven/Rønnebærparken har stadig over 60 procent, som ikke har en uddannelse ud over grundskolen - her er andelen 61 procent.

De to sidste kriterier er, at mindst 2,03 er dømt for kriminalitet, og at den gennemsnitlige indkomst ligger under 55 procent af gennemsnittet i regionen.

Her er Æblehaven/Rønnebærparken et godt stykke for at opfylde kriteriet, da der er 1,55 procent dømte, og den gennemsnitlige indkomst er 64,3 procent af gennemsnittet.

Området røg af ghettolisten i 2017. For at være et ghettområde, skal over 50 procent af beboerne være indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, og to af de samme kriterier, som gælder udsatte boligområder, skal være opfyldt.