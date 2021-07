Se billedserie Folkedanserne er tilbage på Museumsøen, men er færre end tidligere. Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug har sat et loft på 90 dansere, men de har ikke været i nærheden af at nå i denne sommer. Foto: Kim Rasmussen

Nu danses der igen på havnen - men ikke helt i samme takt

Roskilde - 31. juli 2021 kl. 15:34 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

I tre årtier har sommer været lig med dans på Roskilde Havn, men i 2020 sørgede corona for at træde de lokale danseforeninger godt og grundigt over tæerne.

Squaredancen og linedancen holdt sig helt væk, mens folkedansen, tangoen og salsaen ventede til august med at indtage dansegulvet på Museumsøen.

I år har billedet været lidt anderledes. Både Roskilde Square & Line Dance Club og Roskilde Line Dance glimrer igen ved deres fravær, men Roskilde Folkedanserlaug, Roskilde Tangoforening og Salsa Latina har været i gang siden juni.

Hvornår danses der på havnen? Roskilde Folkedanserlaug: Hver onsdag i august kl. 19-21.



Roskilde Tangoforening: Hver torsdag i august kl. 18.30-21.



Salsa Latina: Hver fredag kl. 19-22 i august.



Roskilde Square- og Line Dance Club: Forsøger at holde en danseaften tirsdag 17. august.



Roskilde Line Dance: Danser ikke på havnen i år.



Copenhagen Irish Set Dancers: Har en danseaften på Museumsøen mandag 16. august.

Tidligere end vanligt For de to sidstnævnte foreninger har det været helt nyt med dans i juni og juli, da de normalt kun har dans på Museumsøen i august.

- Vi gjorde det, fordi vi ikke havde danset i lang tid. Det var medlemmerne og resten af bestyrelsen, der pressede på, for jeg var selv lidt tvivlende, indrømmer Salsa Latinas formand Iben Blum.

For tangoforeningens vedkommende var begrundelsen, at deres normale dansetimer om søndagen i Idrættens Hus på Kildegården var aflyst på grund af forårets coronarestriktioner.

- Vi måtte ikke være indenfor, og så spurgte vi Vikingeskibsmuseet, om vi kunne være på Museumsøen allerede fra juni. Vi overvejer at gøre det igen næste år, for vi er mere synlige på havnen end, når vi gemmer os i en hal, siger Linda Kiesa, formand for Roskilde Tangoforening, som dog har måttet aflyse et par gange på grund af dårligt vejr, senest i torsdags.

Salsa Latina plejer kun at danse på Museumsøen i august, men har i år været i gang siden juni. Foto: Salsa Latina

Samme godkendelse som Roskilde Festival Roskilde Folkedanserlaug arrangerer Havnedansen sammen med Roskilde Spillemandslaug og har gjort det i næsten 30 år, dvs. inden Museumsøen overhovedet blev til. I år lagde de allerede ud i maj med lukkede arrangementer kun for medlemmer, inden de åbnede for offentlige danseaftener fra den 16. juni.

Men hvor det sidste år var en smal sag at få en godkendelse fra politiet, har det været anderledes tidskrævende denne gang.

- Fordi vi har en kontrakt med Vikingeskibsmuseet, kører vi efter de samme regler som museerne. Sidste år fyldte forhåndsgodkendelsen fra politiet en side, men i år var den på 20 sider, og vi skulle svare på samme spørgsmål som dem, Roskilde Festival får. Jeg skulle svare på hegnstykkelse, nævne antallet af vagter og angive navn på vagtchefen. Jeg endte med at bruge 20-30 timer på det, siger Jens Markvad Andersen, formand for Roskilde Folkedanserlaug.

Dans med afstand Folkedanserlavet stiller krav om, at danseparrene skal holde to meter afstand til hinanden og til musikerscenen, og der skal være en meter mellem musikerne. Derudover må der højst være 145 personer til stede på området, hvoraf de 90 må være danserne, mens resten er musikere og tilskuere. Det har dog ikke været et problem at overholde.

- Tidligere har vi været 2-300 til stede, men i starten var vi kun 10-15 dansere, og nu er vi omkring 25. Det er øvede folk, så de kan sagtens holde afstand til hinanden. Vi råder til, at man danser med den samme partner hele aftenen, siger Jens Markvad Andersen.

Roskilde Tangoforening og Salsa Latina oplevede også, at det tog lidt tid, før folk begyndte at dukke op.

- Jeg tror, folk var lidt nervøse i starten, men der har været flere og flere de sidste par gange, siger Linda Kiesa fra Roskilde Tangoforening.

- Den allerførste gang i juni måtte vi kun være 100, og man var nødt til at have billet. Nu er vi stort set 100-150 hver gang, men vi har også været heldige med vejret, siger Iben Blum fra Salsa Latina.

Roskilde Folkedanserlaug opfordrer deltagerne i Havnedansen til, at der kun danses pardanse, og at man holder sig til den samme partner hele aftenen for at minimere risikoen for smitte. Foto: Kim Rasmussen

Et smittetilfælde Jens Markvad Andersen har godt lagt mærke til, at de andre danseforeninger ikke ser ud til at have de samme krav om afstand og antal forsamlede, som Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug har gjort. Alle tre foreninger har haft krav om visning af gyldigt coronapas, men derfra hører sammenligningen op.

- Vi tjekker coronapas ved indgangen, og vi stiller krav om, at alle skal være testet, når de danser, siger Linda Kiesa.

- Vi anbefaler, at man danser med den samme hele aftenen, men ellers er der ikke så mange restriktioner, fordi vi er udendørs. Vi har kun haft et enkelt smittetilfælde med en person, der testede negativ på dagen, men bagefter testede positiv. Vedkommende smittede dog kun sin dansepartner, siger Iben Blum.

Tager ingen chancer Den 1. august bortfalder kravet om coronapas, men afstandskravene gælder stadig, fordi der ikke er tale om udendørs arrangementer med siddende publikum som for eksempel opera i Palægården.

- Delta-varianten gør, at vi ikke vil tage chancer, så vi fortsætter kun med pardanse og laver ikke kædedanse og familiedanse. Vi har ikke lyst til at komme i pressen, fordi vi har skadet Vikingeskibsmuseets renommé, siger Jens Markvad Andersen.

Roskilde Tangoforening har i juni-juli haft »practilonga«-aftener med undervisning, mens Salsa Latina har kørt med DJ i de to måneder. I august har begge foreninger igen dans med livebands.

Selv musikerne skal holde afstand til hinanden, så de står mere spredt end normalt. Foto: Kim Rasmussen

Squaredance vender tilbage Roskilde Square- & Line Dance Club har også tænkt sig at forsøge med en enkelt danseaften tirsdag den 17. august, men har endnu ikke alle detaljer på plads.

- Sommerdansene på havnen har været til stor glæde for dansere fra nær og fjern, og vi håber at kunne genoptage traditionen. Både kommunen, Cafe Knarr og Vikingeskibsmuseet har alle årene været dejligt hjælpsomme og imødekommende, siger foreningens formand Jens Bo Toftegaard.

Squaredansernes udfordring under corona er, at de danser tæt på hinanden, ansigt til ansigt, og med fysisk håndkontakt.

- Vi synes heller ikke, det føles rigtigt at danse med mundbind og handsker, men nu er de fleste af vores medlemmer færdigvaccinerede, så vi føler os trygge ved at lave dans igen, siger han.

