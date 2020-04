Se billedserie Måske kan børn fra Jyllinge og omegn begynde i en ny privatskole ved skolestarten i 2021. En arbejdsgruppe tager nu fat på at danne grundlaget, og flere hundrede børn står som potentielle elever. Foto: Bjørn Armbjørn

Nu begynder etableringen af en privatskole i Jyllinge

Roskilde - 29. april 2020 kl. 12:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre måneder siden blev der taget initiativ til at undersøge muligheden for en privatskole i Jyllinge. Det er nu nået dertil, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, som tager fat på det konkrete arbejde med at skabe de overordnede rammer for en ny skole.

Planen er lige nu at arbejde for en åbning i august 2021.

- Det er i hvert fald plausibelt, at det kan lade sig gøre. Der er rigtig mange mennesker, der har skrevet sig på interesselisten for det her, siger Benjamin Salvad, der ikke er en del af arbejdsgruppe, men er blandt initiativtagerne og i aftes meldte ud om det videre arbejde på Facebook.

Flere er kommet til Over 200 børn blev tilmeldt, dog ikke bindende, inden for de første 48 timer, da privatskoleplanerne blev lanceret.

Siden er der drypvis kommet nogen til, og endnu flere er kommet på banen, efter Nordskolen i sidste uge informerede forældrene om et antal klassesammenlægninger til sommer.

- Meldingen fra arbejdsgruppen har hele tiden været, at de ikke ville melde noget ud, før vi vidste, hvor vi var. Nu ved vi, hvordan det står til med Nordskolen, og at mange forældre stadig ønsker denne her privatskole, og dem skylder vi en opfølgning. Nu bliver løsningen at bede folk om at engagere sig, lave en arbejdsgruppe, og det er der allerede nogle vældig ressourcestærke mennesker, der har gjort, siger Benjamin Salvad.

Nordskolen gennemfører klassesammenlægninger

på de to afdelinger, der før var Jyllinge Skole

(billedet) og Baunehøjskolen. Det er med til at få

flere forældre til at interessere sig for en privatskole.

Foto: Hans-Jørgen Johansen



Kan blive modulskole Arbejdsgruppen er nu på omkring fem mennesker, og det er nok til at gå videre med at se på finansiering, værdigrundlag og placering af skolen.

Med hensyn til lokaler nævner Benjamin Salvad, at det både kan være i spil at finde en eksisterende bygning eller at vælge en modulskole på en købt eller lejet grund. Det vil sige, at man bygger skolen op af klasse- og faglokaler levert i færdige moduler, så skolen også kan vokse gradvist.

Det bliver dog ikke Benjamin Salvads valg, da han ikke fortsætter i arbejdsgruppen og ikke har besluttet, om hans egne børn skal gå på privatskolen.

- Jeg giver stafetten videre til arbejdsgruppen nu. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er stor folkeskolemand, men Jyllinge har også brug for et privat alternativ, og det har nogle mennesker sagt, at de nu vil arbejde på. Det er ikke mig, der skal være frontløber på det, siger Benjamin Salvad, der selv er leder af en privatskole i Lyngby, men tidligere har arbejdet i folkeskolen gennem to årtier.