Nu åbner Klædeskabet: Her deler kvinder klude

Det er kvinder som mig, Det Kollektive Klædeskab forsøger at nå. Det er et tøjfællesskab for kvinder, der gerne køber en ny kjole, bruger den en gang eller to og ellers lader den hænge på bøjlen.

- Lige nu skal vi have fyldt op med tøj, siger Lene Olesen, der dagen forinden holdt åben for tøjdonationer.

- Tøjet skal have værdi for andre, og det skal selvfølgelig ikke være nusset eller beskidt. Det må heller ikke være »outdatet,« som de unge siger, siger Lene Olesen om det tøj, som man kan donere til klædekredsløbet. Nogle ting giver 50 point, som svarer til 100 kroner. Hvis tøjet er af høj kvalitetet eller fra et dyrt mærke, så får det endnu flere point. Foto: Kim Rasmussen

- Her kan man få nyt tøj med god samvittighed. Vi belaster ikke miljøet, for vi bytter jo bare tøj, som var der i forvejen, siger Lene Olesen.

De frivillige står i butikken to gange om måneden. De får ikke løn, men gratis medlemskab for deres arbejde. Lene Olesen får løn for at drive sine to forretninger fuldtid.