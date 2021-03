Nr 1 på Sjælland: Roskilde helt i top med tilflytterne

Roskilde nyder blandt andet godt af en udvikling, hvor flere børne-familier nu søger ud fra København for at få mere plads og frisk luft.

Denne tendens er blevet yderligere forstærket under coronaen, hvor der ikke har været så mange muligheder for aktiviteter i byrummet som ellers. Mange er tvunget til at være i- eller ved deres bolig, og så er det rart med flere kvadratmeter i boligen samt haven.