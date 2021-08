For plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting (S) er hovedsagen nu, at politikerne kan forhandle videre om stibroen, efter der er givet grønt lys i forhold til lokalplanen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Notat åbner bro-forhandling: 40 eller 62 millioner? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Notat åbner bro-forhandling: 40 eller 62 millioner?

Roskilde - 14. august 2021 kl. 09:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Lokalplanen for området omkring Dyrskuepladsen spænder ikke ben for en stibro fra Musicon til Kamstrup. Uanset om broen kun krydser motorvejen eller går hele vejen hen over Darupvej.

Læs også: Kontroversiel stibro får rygdækning af advokater

Det har Roskilde Kommune nu fået verificeret af advokatfirmaet Bech-Bruun. For plan- og teknikudvalgsformand Jens Børsting betyder den nye juridiske vurdering først og fremmest, at man kan komme videre med stibroen, der ikke kom i udbud som planlagt på grund af rod i både lokalplansgrundlaget og prisen.

- Det vil sige, at der rent politisk ikke er nogen forhindring for at sætte sig ned og tage en snak om, hvad det er, vi vil. Der er nok nogle lidt forskellige opfattelser, underdriver Jens Børsting.

Kort eller lang bro? Forude ligger nogle budgetdrøftelser, hvor stibroen formentlig kommer til at tage lidt opmærksomhed. Der er afsat 40 millioner kroner til broen, men da det ikke rækker til at føre de bløde trafikanter over både motorvejen og Darupvej, indgår en post på yderligere 22 millioner kroner i forhandlingere.

Spørgsmålet er, om man skal holde sig til den »billige« udgave eller spendere på den store? Socialdemokratiet har ikke lagt sig fast, men Jens Børstings udgangspunkt er en bro til 40 millioner kroner.

- Min helt personlige mening er, at vi sagtens kan sikre den overgang for fodgængere og cyklister, uden der behøver at være en bro over Darupvej, siger han.

Vil hjælpe motorklubber Hvis det ender med den korte bro, må klubberne Roskilde Amerikanerbil Klub og MC Roskilde 74 ikke kan være i deres klubhus på Kampstrupsti.

Det giver advokatnotatet også grønt lys for, selvom det er nedfældet i lokalplanen, at de to klubber skal blive boende. Det bliver nemlig ikke set som en del af lokalplanens principper.

Det fremgår dog også af lokalplanens formål - og dermed principper, at den skal understøtte kultur- idræts- og fritidsinteresser, men den del berører notatet ikke. Det får dog ikke Jens Børsting til at tvivle på konklusionen.

- Jeg skal ikke gøre mig klogere på det end de dyre jurister, vi har til at vurdere det. Eftersom både Bech-Bruun og vores egne advokater siger, det ikke er i strid med lokalplanen, vil jeg ikke gøre mig klog på det, siger Jens Børsting.

Han har dog stor sympati for klubberne og vil arbejde for den fornødne kommunale håndsrækning, hvis de må indskrænke sig eller flytte.

Ikke noget odiøst Det at kommunen får dyre advokater udefra til at give juridisk rygdækning til stibroen, ser udvalgsformanden ikke noget odiøst i. Tværtimod er det en god sikkerhed, som kommunen gør brug af i mange andre sammenhænge.

- Der er en masse sager, hvor vi enten bruger ekstern juridisk assistance eller eksterne konsulenter. Kommunen har nogle grundlæggende funktioner, men hvis vi skal bruge en specifik viden, kan vi gå ud og få en ekstern vurdering fra nogen, der har specifik ekspertise på det område. Det er ikke usædvanligt, siger Jens Børsting.

Han mener heller ikke, at kommunen har optrådt anderledes i stibro-sagen, end hvis en privat havde søgt om en lignende dispensation.

- Lokalplaner er jo ikke mejslet i sten. Det vigtigste er, at det overordnede formål stadig kan opnås.

- Der skal være en vis fleksibilitet, ellers vil det blive helt umuligt at have med at gøre. Det rokker ikke ved, at tanken om en bro har været der i mange år, og formålet har ikke ændret sig, siger Jens Børsting.

relaterede artikler

Skattestigning blotter kløft mellem S og de borgerlige 13. august 2021 kl. 13:02

Truede klubber har løsningen på byrådets broproblem 02. juli 2021 kl. 15:21

Kaos: Stort anlagt bro er i strid med lokalplan 17. juni 2021 kl. 05:31