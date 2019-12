Henrik Stougaard og Enhedslisten vil gerne have Baunehøjskolen og Jyllinge Skole tilbage og er arg modstander af at dele Nordskolen op i en indskoling og udskoling. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordskolens fremtid deler de politiske vande

Roskilde - 04. december 2019 kl. 12:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke givet noget klart politisk svar til skolebestyrelsen på Nordskolen om, hvilken retning den sammenlagte skole nu kan gå i for at få de økonomiske ender og klassestrukturen til at hænge sammen.

Skole- og børneudvalget er splittet efter et møde tirsdag af, hvor de skulle svare skolebestyrelsens på, hvilke muligheder der er for at ændre skolestrukturen. I dag er der 0.-9. klasse på begge Nordskolens matrikler, men de snævre økonomiske rammer vil medføre til hyppige klassesammenlægninger, som flytter børn på tværs af matriklerne.

Nej til opsplitning Et flertal bestående af Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet forkaster muligheden for at vende tilbage til Baunehøjskolen og Jyllinge Skole som selvstændige skoler.

Derimod er de åbne for de to andre scenarier, der er mulige i skolebestyrelsens øjne. Det er at dele Nordskolen op i en indskoling og udskoling, eller at fortsætte med to fuldsporede afdelinger med fælles leder, men hvor de bliver givet hver deres pengetildeling, så man ikke risikerer klassesammenlægninger på tværs.

- Vi prøver at lytte til den henvendelse, vi har fået fra skolebestyrelsen. Der, hvor udfordringen er allerstørst for skolen, er på de klassetrin, der har været på de to selvstændige skoler. Man kan danne bedre klasser fremover, siger Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget.

Skal i byrådet Enhedslisten og SF stemte imod, mens Venstre tager forbehold. Enhedslisten har også bragt sagen i byrådet.

De går ind for at gøre de to skoler selvstændige igen, men kalder muligheden for at dele skolen op i en indskoling og udskoling »helt uantagelig«.

- Det er en meget uhensigtsmæssig løsning og et brud med det, der tidligere har været byrådets flertalsbeslutning, og derfor må det være byrådets beslutning, om man ønsker sådan et brud. Hvis byrådet mener, som det hele tiden har gjort, er det ikke noget, man kan arbejde videre med, siger Henrik Stougaard, Enhedslistens medlem af skole- og børneudvalget.

Han ser anderledes på situationen i Viby, hvor skolen netop er blevet delt op i en indskoling og udskoling, fordi her er et meget tyndere elevgrundlag.

-Det skal være en nødløsning, men der er ræson i at holde liv i begge bygninger som skoler, fordi der om nogle år igen kan være elevgrundlag til to skoler. Vi synes ikke, at det greb er nødvendigt i Jyllinge, når der er grundlag for at drive det videre som to næsten selvstændige skoler, siger Henrik Stougaard.

Udskyder svar Det ærgrer Jette Henning, at sagen nu skal i byrådet.

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi så kan få en ny sag på skole- og børneudvalgets møde i starten af januar, eftersom den først bliver behandlet i byrådet lige før jul. Derfor vil vi være nødt til først at behandle sagen i februar og dermed også først give skolebestyrelsen svar derefter. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, for jeg synes, de har brug for et svar, siger hun.

For tidligt Venstre vil følge gruppeformand Jette Tjørnelund gå i tænkeboks.

De er villige til at se nærmere på ressourcetildelingen og skolebestyrelsens kritik af, at de økonomiske forudsætninger for skolen er ændret, siden byrådet i februar vedtog den nuværende struktur. De mener dog, det er for tidligt at tale om strukturændring, så kort tid efter sammenlægningen - også selvom bestyrelsen blev givet mulighed for at indstille til senere ændringer af strukturen.

- Vi vil gerne have slået fast, at udgangspunktet er, at der er 0. til 9. klasse på begge matrikler. Den mulighed, der blev givet i februar, var efter vores opfattelse, at man kan justere småting og ikke en omkalfatring af den beslutning, der blev truffet, siger Jette Tjørnelund.

