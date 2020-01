Brian Venneberg, skoleleder på Nordskolen i Jyllinge, sender specialklasserne til Margretheskolen i Gundsømagle. Det sker i erkendelse af, at Nordskolen gennem mange år ikke har kunnet levere et godt nok tilbud. Foto: Kim Rasmussen

Nordskolen opgiver specialklasser: Flyttes til Gundsømagle

Roskilde - 17. januar 2020 kl. 14:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Problemerne og forældreklagerne har længe stået i kø for specialklasserne på Baunehøjskolen, der siden i sommer har været en del af Nordskolen.

Nu tager Nordskolen og Roskilde Kommunes skoleforvaltningen konsekvensen og flytter hele specialklassetilbuddet til Margretheskolen i Gundsømagle.

- Vores specialklaser har gennem mange år været udfordrede af en del uro, fordi kvaliteten ikke har været stærk nok i forhold til det, de børn havde behov for. Vi har vurderet, at vi ikke umiddelbart kan løfte området til det rigtige kvalitetsniveau, og at det derfor vil være en bedre løsning, at klasserne derfor får et skoleskifte for at kunne starte på en frisk, siger Brian Venneberg, skoleleder på Nordskolen.

Må gøre forsøget

I første omgang flytter specialklasserne til og med 6. klasse efter påske, mens de sidste følger efter sommerferien. Til den tid vil det være 17 elever, der har skiftet skole.

Spørgsmålet er, hvilken forskel det vil gøre? Brian Venneberg mener, at Margretheskolen har de samme ledelsesmæssige forudsætninger for at drive et specialtilbud, men nu får de mulighed for at skabe en ny udvikling.

- På et tidspunkt må man sige, at hvis det ikke kan lykkes, kan man så flytte til et andet sted og se, om samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og forældre giver anledning til, at det får nyt liv, siger Brian Venneberg.

Et andet budget

Margretheskolen får samlet specialklasserne i hele den nordlige del af kommunen, men der går også børn fra andre dele af kommunen, hvis tilbuddet her passer dem bedst.

Nordskolen vil stadig have en såkaldt K-klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Flytningen af specialklasserne har ikke noget at gøre med Nordskolens dårlige økonomi, der i 2019 lander på et underskud omkring 15 millioner kroner.

Størstedelen af det underskud stammer fra udgifter til specialundervisning, men det drejer sig om de elever i skoledistriktet, skolen har visiteret til specialtilbud.

Det er ikke det samme som driften af de lokale specialklasser, der hører under et andet budget, og hvor der går børn fra flere skoledistrikter.

