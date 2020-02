Nu mener politikerne, at de har fundet en holdbar løsning på de økonomiske problemer på Nordskolen. Den skal gøre, at skolen kan have alle årgange på begge skolens matrikler. Foto: Lars Kimer

Nordskolen får permanente millioner til underskud: 0.-9. klasse på begge afdelinger

Roskilde - 21. februar 2020 kl. 15:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste søm skal nu være slået i sagen om et kæmpe underskud på Nordskolen i Jyllinge.

Afslutningen kommer efter, at budgetpartierne, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, har aftalt at tilføre ekstra 3,2 millioner kroner årligt til Nordskolens drift.

Pengene sikrer grundlaget for en bæredygtig økonomi på Nordskolen med 0.-9. klasse på begge matrikler.

- De 3,2 millioner kroner har ikke noget at gøre med, at der er flere børn i specialtilbud på skolen end på andre af kommunens skoler. Det kommer, fordi der er nogle forhold på Nordskolen, som gør, at det har virkelig svært ved at drive skolen på to matrikler med den økonomi, de har fået efter de rammer, vi har sat op for tildeling. Nu har vi fundet en løsning, så skolen ikke skal bøvle med nye økonomiske udfordringer fremover, lyder det fra borgmester Tomas Breddam (S), som fortsætter:

- De her penge gør, at skolen kan drives næsten, som hvis den var to skoler, siger han.

Økonomisk kludetæppe

De 3,2 millioner kroner kommer fra et kludetæppe af kasser, fem for at være mere præcis, og det bemærkelsesværdige er, at det ikke er skole- og børneområdet, som skal holde for. Omsorgsområdet er også friholdt. Til gengæld er der penge fra serviceudgifter på økonomi-, kultur og idræt-, beskæftigelses og social-, plan og teknik- samt klima og miljøområdet.

- Det har været afgørende for mig, at vi fandt pengene uden at skære i kernevelfærden. Derfor er jeg glad for, at vi kunne blive enige om, at midlerne findes på mere administrative områder, siger Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti.

- Vi har med aftalen sikret Nordskolen en bæredygtig økonomi fremover. Det har været et ultimativt krav fra Det Radikale Venstre, at de øvrige skolers økonomi ikke belastes, fordi vi trækker strukturtilpasningerne på Nordskolen tilbage, lyder det fra Jeppe Trolle, Det Radikale Venstre.

Aftalen om Nordskolens fremtidige økonomi går nu videre til byrådet, som træffer den endelige beslutning.

Kulturskolens flytning

Samtidig med at beslutningen blev truffet, besluttede forligsparterne også at skære 2,5 millioner kroner i budgettet for flytning af Kulturskolen fra dens nuværende faciliteter og ind på selve Nordskolen.

De penge sikrer, at der allerede i 2020 kan laves en mere sikker skolevej mellem de to tidligere skoler i Dåstrup og Viby, som nu er lagt sammen til én, hvilket betyder, at væsentlig flere skolelever skal cykle på strækningen mellem de to tidligere skoler.

Nordskolen har allerede ekstraordinært fået tilført 11,8 millioner kroner fra fælleskonti på Skole og Klubs område for at dække et underskud, som skyldes merudgifter til specialundervisning.

Der er udarbejdet en særskilt handleplan for at få løst denne økonomiske udfordring.

