Se billedserie Tæt på, men stadig på sikker afstand. Tirsdag morgen toppede vandstanden, og ved Svanevænget kom vandet tæt på husene, men der blev ikke brug for watertubes og sandsæke i denne omgang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordmarken slap med skrækken

Roskilde - 11. februar 2020 kl. 09:05 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gummistøvlerne stod klar, og sandsækkene var inden for rækkevidde, men der blev ikke brug for nogen af delene i Jyllinge Nordmark i denne gang.

Vandstanden steg planmæssigt frem til daggry og kulminerede ved nitiden. Da viste den officielle målestok i inderfjorden 88 centimeter over dagligt vande, muligvis lidt mere ved udmundingen af Værebro Å, men udviklingen har været stille og rolig - så rolig, at alle kunne gå i seng i aftes med udsigt til en lang og uforstyrret nattesøvn.

- Jeg vil gætte på, at vandstanden ud mod åen kom op på 95 centimeter over dagligt vande, så der var stadig omkring 20 centimeter at give af. En watertube kan lægges ud på en time, så der var ingen fare på færde, siger Mogens Hallager.

Han og alle andre i området kan glæde sig over, at prognoserne fra DMI holdt denne gang. Det var ikke tilfældet for et år siden. Da startede året med, at det midlertidige beredskabstracé blev gennembrudt, da vandet steg efter passage af stormen Alfrida. Udsigten var ellers betryggende, men vandet steg til 151 centimeter over dagligt vande, hvilket var 40 centimeter højere, end DMI havde forudsagt. Det fik daværende borgmester Joy Mogensen til at rase mod DMI, hvis varsler »var helt hen i vejret.« DMI tog kritikken så meget til sig, at instituttet i november kom med en styrket stormflodsmodel, så beredskaber og borgere kan få mere præcise forudsigelser om kraftigt forhøjet vandstand i fjordene, forårsaget af stormvejr, og efter i nat må man konstatere, at prognoserne ramte centrum af skiven.

Også for de kommende dage ser prognoserne aldeles fredelige ud, og det har Mogens Hallager også noteret sig.

- Det her har jo hele vejen igennem lignet opstarten til Bodil, hvor det også først var nogle dage efter, at vandet for alvor steg, så jeg har hele tiden kigget mest på torsdag og fredag i prognoserne. Ved Bodil blev det ved med at blæse kraftigt, og vinden gik i nord. Denne gang ser det ud til, at vinden bare løjer af, og det er godt for os, for når Skagerrak og Kattegat er fyldt med vand, som de er nu, så er det stadig kritisk, siger Mogens Hallager.