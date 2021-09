Slusen i kystsikringen i Jyllinge Nordmark blev indviet i juni. På det tidspunkt troede digelagets medlemmer, at prisen på 74,5 millioner kroner var endelig. Det var den ikke. Foto: Thomas Olsen

Nordmarken får ekstraregning for dige på 12 millioner

Roskilde - 30. september 2021 kl. 12:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter at have levet i overbevisningen om, at økonomien for digebyggeriet lå fast, må beboerne i Jyllinge Nordmark indse, at kystsikringen kommer til at koste dem endnu flere penge.

De 74,5 millioner kroner, som "den endelige pris" kom op på for snart halvandet år siden, var nemlig ikke mere endelig, at beløbet nu er oppe på 87 millioner kroner.

Ikke styr på udgifterne Ekstraregningen skyldes ifølge klima- og miljøudvalgets formand, Karim Arfaoui (S), at Rambøll ikke har haft styr på udgifterne.

- Der er løbende blevet lavet justeringer af prisen, som skyldes, at projektet er blevet rettet til undervejs, så det kunne realiseres. De ændringer har vi godkendt undervejs. Men det viser sig, at Rambøll ikke har taget alle de tilretninger med i deres budget, siger Karim Arfaoui.

Den uventede ekstraregning deles efter den fordelingsnøgle, der er for kystsikringsprojektet. Det betyder, at Roskilde Kommune kommer til at betale halvdelen, og at digelagets medlemmer stort set kommer til at betale den anden halvdel, lige bortset fra et beskedent beløb, som Egedal Kommune kommer til at dække.

Har presset medarbejderne Da staten besluttede et bidrage til kystsikringen med 10 millioner kroner, vedtog byrådet, at den statslige medfinansiering skulle bruges til at nedsætte budraget for de private grundejere, mens kommunens udgift skulle forblive den samme.

Midt i ærgrelsen over den ny ekstraregning er Karim Arfaoui i stand til at glæde sig over netop dén beslutning.

- Det betyder, at den endelige udgift, som den enkelte grundejer får, kommer til at ligge nogenlunde på niveau med, hvad de forventede, før den statslige medfinansiering kom, konstaterer Karim Arfaoui.

- Jeg mener ikke, at Rambøll har løst deres opgave ordentligt, og vi kommer til at tage en snak med dem, men jeg er ikke sikker på, at vi kan få noget ud af det. Men vi må også se indad. Der har været et kæmpe pres på medarbejderne i forvaltningen, og vi har måske lagt for hårdt pres på dem for, at det hele skulle blive færdigt. Det hele er blevet forceret, og vi skal vedkende os de rammer, vi giver vores medarbejdere, der skal gøre tingene færdige hurtigst muligt, billigst muligt og med den bedste kvalitet. Der er lavet en aftale med Rambøll som rådgiver, og vi har forladt os på, at den rådgivning var fuldstændig korrekt, siger Karim Arfaoui.

