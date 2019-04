Nordjyder skabte problemer i nattelivet

En fuld thybo skabte natten til torsdag problemer på Søndre Ringvej - blandt andet ved at lægge sig i en privat have. En patrulje bad den 34-årige mand, der er fra Thisted, om at forlade stedet, og det fik ham til at råbe af politiet og kalde dem ukvemsord. Derfor blev han sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, bortvist fra stedet, og han kan nu forvente at få en bøde for sin opførsel.

En gruppe mænd havde nemlig lavet hærværk, været truende over for andre gæster og nægtet at forlade stedet. Politiet endte med at bortvise to mænd - en 50-årig mand fra Nykøbing Mors og en 32-årig mand fra Thyholm - uden dog at sigte dem for noget, da ejeren ikke ønskede at anmelde dem for hærværk.