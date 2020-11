Nordisk mad og standup er det nye pust i forsamlingshus

- Det er jo et sted med tradition for at afholde arrangementer som koncerter, banko og meget mere. Vi kommer ikke selv til at arrangere sådanne arrangementer, men vi ser meget gerne at alle aktører i Roskilde og omegn, der kunne have lyst, ser stedet som en mulighed for at afholde deres arrangementer, og samtidig få en kulinarisk oplevelse med i pakken. På den måde håber vi at kunne føre traditionen videre, og stadig huse den type begivenheder, som borgerne kender og holder af, siger Morten Kronborg.