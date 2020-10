I år er det fem år siden, at Martin og Malene Mikkelsen overtog Hotel Prindsens gamle restaurant og omdannede den til Florentz Café & Brasserie. Det har indbragt dem en nominering til Roskilde Erhvervspris. Prisens tovholder, erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen fra Danske Bank, var fordi med et diplom som bevis på nomineringen. Foto: Thomas Olsen

Nomineret til erhvervspris: Længe leve udeserveringen

- Vi gik og malede, siger Martin Mikkelsen om de to en halv måned i foråret, hvor restauranten var nødt til at holde lukket sammen med resten af branchen.

- Vejret er utrolig vigtig for branchen. Vi kan godt mærke, at folk er blevet hjemme i år, siger hun.

- Vi har 30 pladser udenfor, og det er godt for bybilledet. Vi er de eneste, som har udeservering året rundt, selv om vinteren, og hvis reglerne ikke ændrer sig, vil folk gerne blive ved med at stå udenfor, siger Martin Mikkelsen.

Vil gerne sidde ude

Netop Florentz' evne til at skabe liv i bybilledet er en af årsagerne til, at Malene og Martin Mikkelsen er blevet nomineret til Roskilde Erhvervspris. En anden er, at de har formået at genoplive Prindsens gamle restaurant, som havde stået tom et stykke tid, da de overtog den i 2015.