Søskendeparret Mie og Max Kruse er direktører i Kruse A/S, der er nomineret til Roskilde Erhvervspris 2020. Erhvervsdirektør i Danske Bank Jesper Steen Christensen overrækker diplomet som bevis for nomineringen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Nomineret til erhvervspris: Kruse vandt udbud på gammel hjemmebane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nomineret til erhvervspris: Kruse vandt udbud på gammel hjemmebane

Roskilde - 13. juni 2020 kl. 13:40 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets anden nominerede til Roskilde Erhvervspris, Kruse A/S, står over for det største busindkøb i virksomhedens over 60 år lange historie. Busoperatøren med adresse i Kamstrup ved Roskilde har vundet Movias udbud for rutekørsel på hele Lolland og skal derfor købe 40 nye busser i 2021.

- Det er en kæmpestor investering for os, siger Mie Kruse, som er direktør i familievirksomheden sammen med sin bror, Max Kruse.

Kruse A/S blev startet af deres bedsteforældre, Evald og Ruth Kruse, i 1957 i Nakskov, men flyttede en del af virksomheden til Roskilde i 1995, da man tabte al rutekørsel på Lolland. I 2003 genvandt Kruse en del af kørslen på Lolland, men det føles som noget særligt for søskendeparret at have vundet al kørslen.

Forhistorien betyder også, at de ikke er nødt til at starte helt fra bunden.

- Vi har allerede to anlæg på Lolland. Det ene er ved vores barndomshjem i Nakskov, mens det andet er i Maribo tæt ved stationen. Vi har faktisk forsøgt at sælge anlægget i Maribo i nogle år, men stoppede så, fordi vi vidste, at udbuddet kom, siger Mie Kruse.

Til gengæld er anlægget i Nakskov af nyere dato, fordi bygningerne brændte for otte år siden og blev genopbygget. Kruse A/S får desuden en masse nye chauffører, som de overtager fra de nuværende øvrige operatører, og skal for første gang også køre med elbusser, da de to af de 40 nye busser ifølge udbuddet skal køre på strøm.

- Vi har altid regnet med, hvor langt vi kan køre på en liter diesel, men nu har vi skullet vænne os til at regne på en kilowatttime, siger Mie Kruse.

relaterede artikler

Nerve Smart lader op til det store gennembrud 30. maj 2020 kl. 14:43

Erhvervspris kommer ud af corona-hiet 30. maj 2020 kl. 12:07

Højttalerfirma vandt erhvervspris: Slut med at kede borddamer 15. januar 2020 kl. 09:35