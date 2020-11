Gorm Hansen A/S er den syvende og sidste nominerede til Roskilde Erhvervspris. Erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen fra Danske Bank overrækker beviset for nomineringen til administrationschef Iris Skov Hovmøller og direktør Morten Skovmøller foran det nye domicil på Lykkegårdsvej i Roskilde, som virksomheden opførte og flyttede ind i sidste år. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nomineret til erhvervspris: Gorm Hansen har stadig opgaver til Gorm Hansen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nomineret til erhvervspris: Gorm Hansen har stadig opgaver til Gorm Hansen

Roskilde - 06. november 2020 kl. 16:57 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Som den syvende og sidste virksomhed er Gorm Hansen A/S nomineret til Roskilde Erhvervspris. Selv det er otte år siden, Gorm Hansen solgte entreprenørfirmaet, der bærer hans navn, til Morten Hovmøller, er stifteren fortsat ikke helt ude af billedet.

- Vi har stadig et godt forhold til Gorm, siger Iris Skov Hovmøller, administrationschef i Gorm Hansen A/S og hustru til Morten Hovmøller.

For eksempel er det Gorm Hansen, som udfører arbejdet for Gorm Hansen A/S i Hedeland, for »Hedeland er Gorms domæne«, som Iris Skov Hovmøller udtrykker det.

- NCC er ved at være færdig med grusgravningen i Hedeland, og vi har fået til opgave at lave nye stier. Det har vi hyret Gorm til, for det er ham, der har lavet hele Hedeland, siger Morten Hovmøller.

Om Gorm Hansen A/S Entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S begyndte på en gård på Øde Hastrup Vej ved Vindinge i 1970 og har dermed 50-års jubilæum i år.

Virksomheden hed oprindeligt Gorm Hansen og Søn, men har siden 2017 blot heddet Gorm Hansen A/S.

Gorm Hansen solgte i 2012 virksomheden til den nuværende ejer og direktør Morten Hovmøller.

Virksomheden flyttede i 2019 fra Øde Hastrup Vej til Lykkegårdsvej 11 i Roskilde. Ånden lever videre Men det er ikke den eneste måde, hvorpå Gorm Hansen gør sig gældende, for det er stadig hans ånd, der præger virksomheden.

- Vi er gået ind med samme ånd, som Gorm ville have gjort. Det vil sige med stor fokus på sikkerhed. Folk ved, at jeg ikke tåler rod og uorden på vores byggepladser, for det er vores billede udadtil. Vi har heller ingen tvister, for jeg gider ikke køre sager med advokater, siger Morten Hovmøller.

I det hele taget er Gorm Hansens gule maskiner et velkendt syn i Roskilde-området, hvor de blandt andet har været med til at opføre Kristiansminde, Hyrdehøj og dele af Himmelev. I Hyrdehøj har de for tiden fået en ekstaopgave med at færdiggøre facaden på det ny plejecenter, efter at den oprindelige entreprenør gik konkurs.

- Vi arbejder mest for kommuner og forsyningsselskaber, og vi får ofte at vide, at de gerne vil prøve nogle andre. Men til gengæld oplever vi også, at de senere kommer tilbage til os igen, siger Iris Skov Hovmøller.

Gorm Hansens gule maskiner er et velkendt syn i Roskilde-området, hvor de er med i flere byggeprojekter. Foto: Gorm Hansen A/S

relaterede artikler

Florentz har lært kunsten at vælge fra 16. oktober 2020 kl. 18:04

Nomineret til erhvervspris: Længe leve udeserveringen 16. oktober 2020 kl. 17:49

Tricket er at finde kundernes tidsrøver 10. oktober 2020 kl. 13:02