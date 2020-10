PC Schematics administrerende direktør Hanne Rossen får overrakt beviset for virksomhedens nominering til Roskilde Erhvervspris af erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen fra Danske Bank, der er prisens tovholder. Her står de foran PC Schematics domicil på Gl. Marbjergvej, hvor firmaet har holdt til siden 2017 efter at have boet næsten 40 år i Jyllinge. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nomineret til erhvervspris: Flytning til nyt domicil gav nerver

Roskilde - 10. oktober 2020 kl. 12:40 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er ikke så tit, at virksomhedens domicil bliver nævnt i en nominering til Roskilde Erhvervspris, men det er tilfældet med PC Schematic, som efter næsten 40 år i Jyllinge tog en stor beslutning i 2017 og flyttede til Roskilde i en helt ny bygning på Gl. Marbjergvej.

Det var ikke en beslutning, der var let at træffe, for stifteren Ove Larsen havde boet i den samme ejendom i Jyllinge, som virksomheden havde til huse i, så der var mange følelser involveret.

Men PC Schematics administrerende direktør Hanne Rossen var overbevist om, at lokalerne var blevet for små, og der var brug for at bygge noget helt nyt op fra grunden - bogstavelig talt.

- Vi havde ikke mulighed for at udvide i Jyllinge, så jeg var selv med til at tegne den nye bygning og havde tegningerne liggende på mit stuebord derhjemme, siger hun.

PC Schematic har indrettet sit domicil med glasvægge, så der er åbent og lyst, selv om medarbejderne sidder hver for sig. Nogle af lokalerne har desuden navn efter virksomhedens værdier, så som "Nyskabelsen". Foto: Thomas Olsen

Slut med at gemme sig Medarbejderne blev spurgt om deres ønsker til det nye domicil, men på nogle områder satte Hanne Rossen sig igennem.

Om erhvervsprisen Roskilde Erhvervspris gives til en virksomhed i Roskilde Kommune, der i særlig grad har skabt vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv, og som bidrager til en positiv branding af Roskilde.

Kandidater til prisen findes ved indstilling fra erhvervslivet i Roskilde. Alle virksomheder beliggende i Roskilde Kommune kan indstilles til prisen. Frist for indstilling er den 31. oktober 2020.

I november 2020 vil en udvælgelseskomité bestående af borgmester Tomas Breddam, ErhvervsForums formand Rune Tarnø, redaktionsleder på Dagbladet Roskilde Lars Ahn Pedersen, Roskilde Mediecenters direktør Henrik Brøns og flere repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udvælge to finalister.

Vinderen af prisen vil blive offentliggjort på nytårskuren midt i januar 2021, som Roskilde Kommune arrangerer i samarbejde med lokale erhvervsorganisationer. Deltagerne til nytårskuren stemmer og vælger den endelige vinder blandt de to finalister.

Læs mere på www.roskildeerhvervspris.dk - Programmørerne sidder ofte i et mørkt hjørne, hvor de kan gemme sig, men jeg ønskede, at der skulle være lyst og højt til loftet. Det var de lidt bange for i starten, men i dag er de rigtig glade for huset, siger hun om løsningen, hvor medarbejderne enten sidder i et storrum eller på deres kontorer, men med glasvægge så alle kan se hinanden.

Desuden er de forskellige lokaler opkaldt efter virksomhedens værdier så som »Idéen«, »Nyskabelsen«, »Dialogen« og »Kompetencen«.

God lydisolering Ovenpå er der en tagterrasse, hvor medarbejderne kan hygge med udsigt til Holbækmotorvejen og butiksområdet med blandt andre Bauhaus, Biltema, Elgiganten og Jysk.

Den udsendte journalist kan skrive under på, at bygningen er godt lydisoleret, for støjen fra motorvejen var ikke til at høre, selv om bilerne drøner lige udenfor.

