Se billedserie Slagtermester Palle Christensen lykønskes af Danske Banks erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen, fordi Slagter Frimann i Støden igen i år er nomineret til Roskilde Erhvervspris. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nomineret igen: Slagter Frimann vil blive ved med at overraske

Roskilde - 01. september 2019 kl. 07:17 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For andet år i træk er Slagter Frimann nomineret til Roskilde Erhvervspris, og slagterbutikken i Støden er langt fra uvant med at blive fremhævet og hædret. I næste måned er det to år siden, at Slagter Frimann modtog Slagterprisen 2017 og i et helt år kunne bryste sig af at være Danmarks bedste slagterbutik. Det var noget, der kunne mærkes på omsætningen.

- Vi forøgede vores omsætning med en million, og der kom kunder helt fra Jylland på grund af prisen, fortæller slagtermester Palle Christensen, som overtog butikken fra Peter Frimann i 2012.

Kunsten har været at fastholde momentum og sikre, at kunderne bliver ved med at vende tilbage.

- Måden at fastholde kunderne på er ved at blive ved med at overraske dem. Det er dem, som afgør, om en idé er god eller dårlig, Det er ikke mig, siger Palle Christensen.

En slagter er i dag en specialbutik, og det betyder, at kunderne har en forventning om at få noget særligt med hjem, når de handler der.

Derfor er det, ifølge Palle Christensen, altafgørende, at man er i stand til at leve op til de forventninger og helst overgå dem.

- Hvis en kunde for eksempel køber nogle oksetykstegsfileter hos os, så tilbyder vi at brune dem, så de bare kan kommes i ovnen. På den måde sikrer vi os, at de bliver gode, siger han.

Med tanker på at danskerne elsker at rejse rundt i verden og købe specialiteter, kan det en gang imellem godt undre Palle Christensen, at det samme ikke altid gør sig gældende, når der skal købes mad til hverdagen. Det gør det endnu vigtigere, at håndværket og servicen er i orden, når kunderne vælger at træde ind hos Slagter Frimann.

- Vi varetager folks interesser, og de forventer, at de er i gode hænder hos os. Vores job er at hjælpe dem helt i mål, og hvis de får god vejledning, har de også overskuddet i deres eget køkken, siger han.

Palle Christensen har været en del af Slagter Frimann siden 1987, og det betyder, at han har fået et nært forhold til mange af sine kunder.

- Jeg har kunnet følge med i deres liv. Jeg har set dem komme ind i barnevogne og har givet dem pølser, og nu kommer de selv med deres egne børn, som jeg giver pølser. Der er også børn, som slæber deres forældre med ind i butikken på grund af pølsen. De behøver ikke at købe noget for at få den, siger han.

De seneste år er klimabevidsthed og madspild blevet faktorer, som også spiller ind i det at drive en slagterbutik.

- Vi undgår madspild, fordi vi så at sige producerer »baglæns«. Vi laver ikke til lager. Vi tilbyder folk det, de vil have, og laver det først, når de skal bruge det. Og hvis vi har noget til overs, så har vi Kafé Klaus, siger Palle Christensen med henvisning til Kirkens Korshærs varmestue på den anden side af gaden.