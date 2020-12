Se billedserie Læge Thomas Søgaard vaccinerer 86-årige Lene Suhr mod Covid-19 på Plejecenteret Kastaniehaven i Jyllinge her til formiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nogle plejecenterbeboere vælger corona-vaccinen fra

Roskilde - 30. december 2020 kl. 12:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I dag begyndte Roskilde Kommune vaccinationen af alle beboerne på kommunens plejecentre. Cirka 500 beboere vil få mulighed for at blive vaccineret i dag eller i morgen.

Men nogle har valgt at takke nej til vaccinen. På plejecenteret Kastaniehaven i Jyllinge, hvor den første beboer blev vaccineret onsdag formiddag, har fire ud af hjemmets 51 beboere valgt ikke at blive vaccineret.

- Der er nok lige så mange årsager til, at beboerne siger nej, som der er beboere. Jeg tror ikke, plejecenteret Kastaniehaven skiller sig ud. Det ser nogenlunde sådan ud på alle vores plejecentre, siger sundheds- og omsorgschef i Roskilde Kommune Jessie Kjærsgaard.

Dermed bliver i omegnen af syv procent af plejecenterbeboerne ikke vaccineret, efter eget ønske.

Vækker ikke bekymring Ifølge Jessie Kjærsgaard kommer det ikke til at få den store betydning på plejecentrene.

- Det vil have noget betydning for den enkelte beboer, som vi jo naturligvis stadig skal passe godt på, men efterhånden som også plejepersonalet bliver vaccineret, bliver det ikke noget, vi kommer til at bekymre, os om i hverdagen, som den ser ud nu. Som situationen er nu, kan alle beboere frit forlade plejecentrene for at tage på besøg, mens der er restriktioner på antallet af besøgende på centret. De restriktioner håber vi på, at der fra statsligt hold snart bliver ændret på, siger hun og fortsætter:

- I takt med at vaccinen bliver bredt ud, så vil jeg tro, at vi kommer til at se ældre, som bliver mere trygge ved at gå ud i byerne igen.

Som det ser ud nu, må beboerne kun have besøg af de samme tre nære familiemedlemmer, og maksimalt to ad gangen må være på besøg i den ældres bolig.

Vaccinationscentre Hvornår plejecenterpersonalet bliver vaccineret, tør sundheds- og omsorgschefen ikke skyde på.

- Vi venter på flere vacciner, så simpelt er det. Vi havde håbet på at få flere i første omgang, end vi har fået. Vores plejepersonale står først i køen, og vi får tilbudt dem vaccinen lige så hurtigt, som vi kan få den leveret, siger hun.

Det var i øvrigt to læger fra lægehuset i Jyllinge, som stod for dagens vaccination af plejecenterbeboerne, og alle var vaccineret i løbet af et par timer.

Men spørgsmålet er, om det lokale lægehus så kan se frem til at bruge hele 2021 på at vaccinere mod Covid-19?

- Det tegner ikke sådan, som det ser ud lige nu. Det ser ud til, at planen bliver, at de centre, som i dag laver coronatest, går over til at blive vaccinationscentre. Men det er ikke endelig besluttet, lyder det fra læge Thomas Søgaard fra lægehuset i Jyllinge.