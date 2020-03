Noget tyder på at bil blev sat i brand i industrikvarter

Politiet kunne ikke finde en årsag til, at en Volkswagen Touran brød i brand på Vestre Hedevej i Roskilde omkring klokken halv to natten til mandag.

Den totalt udbrændte bil havde ikke stået parkeret i det øde industrikvarter halvanden time før, da en vagt kørte forbi, og det giver grobund for en mistanke om, at bilbranden var påsat.

Det er ikke lykkedes politiet at få fat i bilens ejer for at skabe mere klarhed om, hvordan den kan være endt der, men hvis andre skulle have noget eller nogen på stedet i nat, hører politiet gerne fra dem på tlf. 114.