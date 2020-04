Roskilde Svane Apotek har åbnet ny filial hos Rema 1000 på Roskildevænget, men med indgang ud til Køgevej, Foto: Jørgen C. Jørgensen

Noget nær den eneste butiksåbning der er mulig i disse dage

I de fleste andre brancher vil det forekomme at være en halsløs gerning at åbne en ny butik netop nu. Men som apoteker er Charlotte Andersen fra Roskilde Svane Apotek en af de få, som rent faktisk kan tillade sig at gøre det med god samvittighed, og det var ikke engang planlagt.