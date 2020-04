Mange virksomheder er hårdt presset, mens store dele af samfundet er lukket ned, men den håndsrækning, der kommer fra Roskilde Kommune i form af udsættelse af den forestående betaling af dækningsafgift, kommer ikke af sig selv. Den skal virksomhederne søge om. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nødhjælp til virksomheder kommer ikke af sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nødhjælp til virksomheder kommer ikke af sig selv

Roskilde - 22. april 2020 kl. 12:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De virksomheder, der i øjeblikket snapper efter vejret, må se i øjnene, at det kunstige åndedræt, som Roskilde Kommune vil give på dækningsafgiften, ikke kommer af sig selv. Det er noget, virksomhederne skal søge om.

Økonomiudvalget besluttede i dag, at betalingen af dækningsafgiftens anden rate, som eller forfalder i juli, skal udskydes til december med betalingsdato på den anden side af nytår. Men udsættelsen bliver ikke generel. Den kommer kun til at gælde de virksomheder, der søger om det.

Venstre og Konservative havde gerne set det anderledes, så udskydelsen af betalingen kom automatisk og gjaldt alle virksomheder.

- Det ville have været en mere erhvervsvenlig og mindre bureaukratisk løsning. Det er fra nord til syd i kommunen, at erhvervslivet lider over en bred kam, og der kunne kommunen have hjulpet, uden at virksomhederne og forvaltningen var blevet pålagt en ekstra arbejdsbyrde. Det kunne vi godt have undværet, siger Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund.

De øvrige partier i økonomiudvalget stod dog fast på, at udsættelsen kun vil ske efter ansøgning, og det måtte de to borgerlige partier bøje sig for.

- Vi har simpelthen brug for alle de penge, vi kan skrabe sammen, også for at kunne yde andre former for erhvervsstøtte, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han henviser til, at udvalget i samme sag besluttede andre tiltag, som på den korte bane kan forringe kommunens kassebeholdning og dermed likviditeten.

Det handler om, at kommunen forudbetaler leverandører for varer og tjenesteydelser og undlader at anvende bestemmelser om misligholdelse i kontrakter - i begge tilfælde i det omfang, som det skønnes økonomisk forsvarligt.

Jette Tjørnelund medgiver, at likviditeten er en akilleshæl i kommunens økonomi.

Dækningsafgiftens anden rate udgør 22,8 millioner kroner, og en generel udskydelse ville betyde, at likviditeten ville blive forringet med cirka 11 millioner kroner.

Den samlede økonomi ville dog ikke blive påvirket, fordi de manglende betalinger blot ville blive opført som tilgodehavender.

- Jeg mener, vi ville kunne leve med en lidt lavere likviditet, og desuden har kommunen fået nogle muligheder for at søge om lån netop for at kunne hjælpe i denne helt ekstraordinære situation. Det ville vi under andre omstændigheder ikke være tilhængere af, men det her er noget helt særligt, og der kunne kommunen godt bruge sine muskler lidt bedre, siger Jette Tjørnelund.

relaterede artikler

Nye tal på erhvervslivets tab: 45 procent har tabt mere end halvdelen af omsætningen 07. april 2020 kl. 11:19

Mindre virksomheder føler sig overset i hjælpepakker 25. marts 2020 kl. 12:22

Forsyningsselskab med håndsrækning til 38 millioner kroner 20. marts 2020 kl. 09:46