Mellem Retten i Roskilde og jernbanen har Roskilde Kommune opført såkaldte »skæve boliger« til tidligere hjemløse eller andre, som har svært ved at bo i en almindelig bolig. Nu er kommunen ved at se på, hvor der kan bygges et nødherberg til vinteren. Foto: Lars Ahn Pedersen

Nødherberg til hjemløs drøftes inden frosten sætter ind

Roskilde - 03. november 2020 kl. 13:58 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Vinteren er på vej, og det gør tilværelsen for hjemløse endnu hårdere. Udsatterådet i Roskilde påpeger behovet for midlertidige boliger for udsatte hen over vinteren. Der er nemlig intet herberg i Roskilde, hvor man kan overnatte. Nu har beskæftigelses- og socialudvalget igangsat en undersøgelse af mulighederne for et nødherberg i vinterperioden.

- Det er jo helt åbenlyst, fordi der er nogle mennesker, der får brug for et sted at opholde sig, når det bliver rigtig koldt, siger Gitte Kronbak Nielsen fra Socialdemokratiet og medlem af beskæftigelses- og socialudvalget.

Boligpolitik i balance Der er et generelt behov for boliger til udsatte borgere i Roskilde Kommune. Det fastslog Udsatterådet på et møde med beskæftigelses- og socialudvalget. Det er et behov, som byrådet har sat på dagsordenen, fortæller Gitte Kronbak Nielsen.

- Hele byrådet har sagt ja til en boligpolitik i balance, og i det ligger at skabe boliger til alle mennesker og behov, siger hun.

Campingvogne, kolonihaver eller flere mindre boliger som dem på Søndre Ringvej er eksempler på boformer, der kan imødekomme socialt udsatte. De muligheder skal beskæftigelses- og socialudvalget se nærmere på, men én ting kommer i første række.

Herberget er present De kommende boliger for udsatte borgere ligger længere ude i fremtiden, og først skal man undersøge præcis, hvilke boligbehov Roskildes udsatte har. Herberget, der hen over vinteren skal holde de hjemløse varmere, kan forhåbentlig rejses denne vinter.

- Det, der er mest present lige nu, er vinter-nødherberget, siger Gitte Kronbak Nielsen.

- Det er noget af det, vi forhåbentlig kan gøre noget ved forholdsvis hurtigt.

Som det første skal der findes en placering for det midlertidige herberg. Det skal helst ligge centralt, og forvaltningen forsøger nu at finde de mulige steder.

- Senere finder vi ud af, hvordan det skal organiseres. Lige nu handler det mere om at finde et sted, de kan være, siger Gitte Kronbak Nielsen og går stærkt ud fra, at herberget bliver klar denne vinter.

