Carsten Toft Boesen er 61 år og bor privat i Roskilde. Han har lige haft 20 års jubilæum som administrerende direktør i Niras - og kan nu også skrive titlen som formand for RUC?s bestyrelse på sit cv. Foto: RUC

Niras-direktør i spidsen for RUC

Roskilde - 01. december 2020 kl. 18:44 Kontakt redaktionen

I dag er Carsten Toft Boesen tiltrådt som bestyrelsesformand for RUC.

Han er geolog og administrerende direktør for Niras - et atypisk match med RUC, som af omverdenen er bedst kendt for humaniora og samfundsvidenskab? Den teknisk-naturvidenskabelige baggrund tillægger Carsten Toft Boesen dog ikke selv stor vægt i sit bestyrelsesarbejde på RUC.

- Det væsentlige er, som jeg ser det, at jeg kommer med 20 års erfaring med strategisk ledelse - og samtidig et stort engagement i samfundsmæssige forhold og universitetssektoren, siger Carsten Toft Boesen.

Tydelig værdiskabelse En af de ting, der optager den nye bestyrelsesformand, er at gøre det tydeligt for enhver, hvad Danmark får ud af de 800 millioner kroner, der årligt sendes til RUC.

- Vi skal blive bedre til at demonstrere, at RUC's forskning, innovation og uddannelser adresserer nogle af tidens allerstørste samfundsudfordringer. Relevansen og værdiskabelsen skal være utvetydig for både vores region, erhvervslivet og politikerne på Christiansborg, siger Carsten Toft Boesen.

En af vejene hertil ligger ifølge Boesen ligefor:

- RUC's DNA - problemorienteret og tværfagligt projektarbejde - er den suverænt bedste opskrift på innovation. Retter vi i højere grad RUC's flere tusinde årlige studenterprojekter mod problemstillinger defineret i samarbejde med vores interessenter, har vi masser af ægte brugerdreven innovation og samtidig mulighed for relevante studenterjobs og dermed reduceret dimittendledighed, siger den nye bestyrelsesformand.

- RUC har en stærk tradition for at udfordre og udforske bestående måder at gøre tingene på. Denne sunde tilgang forpligter jo så også, når vi ser på os selv. Vi skal huske os selv på den gamle sandhed om, at bevægelse er liv, og stilstand er død, tilføjer han.

Samarbejde med erhverv Som alle andre har RUC både styrker og udfordringer, vurderer den nye bestyrelsesformand, der gerne vil højne ambitionerne for samarbejdet med omverdenen:

- Jeg vil se på RUC's partnerskaber, og hvor vi kan gøre det bedre. Sagen er jo den, at samfundet har brug for og i stor stil bruger kandidater fra RUC og deres måde at tænke på. Det gælder regioner, kommuner, konsulenthusene, mediebranchen, ministerierne og NGO'er. Men er det tydeligt for alle? Nej, vi kunne blive langt bedre til at prale af alle vores fremgangsrige og solidt placerede alumner, siger bestyrelsesformanden.

Ifølge Carsten Toft Boesen er det, der differentierer kandidater fra RUC, at de kan »samarbejde på tværs, kommunikere og gennemføre projekter«:

- Det er afgørende egenskaber, man ikke tilegner sig på samme niveau andre steder. De har lært og trænet projektarbejde, og det kan man mærke. De er vant til at indgå i projekter og forholde sig til virkelige problemer. På den måde kan de gå direkte ud på moderne arbejdspladser og gøre en forskel. Til gengæld har vi måske behov for mere opmærksomhed på dybdefaglighed og især synliggørelse heraf, siger Carsten Toft Boesen.

Tydelige flagskibe RUC har stærke forskningsmiljøer på alle sine fire institutter, vurderer Carsten Toft Boesen, og dem vil han gerne udvikle og positionere yderligere. Der skal ikke smøres for bredt ud. I stedet skal RUC fokusere kræfterne og udvælge og udbygge forskningsfelter, hvor RUC er særligt stærke:

- Jeg vil gerne arbejde for identifikation og prioritering af fem-syv forskningsmæssige flagskibe, som RUC skal være særligt kendt for om fem-10 år. Med flagskibe mener jeg forskningsområder, der adresserer væsentlige samfundsudfordringer, områder hvor vi indiskutabelt er de bedste i Danmark, temaer hvor vi markerer os i debatten med stærke stemmer, og sidst, men ikke mindst, forskningsområder, der er forankret i stærke forskningsteams med masser af studenterprojekter og stærke partnerskaber, siger Carsten Toft Boesen.

Den nye bestyrelsesformand mener, at overskriften for flagskibene skal være bæredygtig udvikling, og at de bedst defineres i samarbejde mellem institutterne og relevante interessenter.

- Jeg ser allerede store potentialer, fx inden for strategisk byudvikling, bekæmpelse af sygdomsspredning og negativ social arv. Hvis RUC kunne blive det universitet, der for alvor kom til at stå for og flytte udviklingen inden for de felter, så vil det skabe stor samfundsmæssig værdi, siger Carsten Toft Boesen, der ser matematisk modellering og økonomi som centrale kompetencer på tværs af flagskibene.

