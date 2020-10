Niels Overgaard fra Trekroner er forfatter til bogen »Det hele handler ikke om dig«, hvor han fortæller om sit forsøg på at leve efter de stoiske principper. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Niels skrev en bestseller: Corona gjorde stoiske tanker mere aktuelle

Roskilde - 15. oktober 2020

På sin vis var det god timing, at Niels Overgaards bog om at leve efter de stoiske principper, »Det hele handler ikke om dig«, udkom i februar lige op til coronakrisen. Dels fordi det kan hjælpe en til at fokusere på det, man selv kan gøre noget ved, men ikke mindst i forhold til at få et andet blik på det ræs, man underlægger sig selv i både arbejds- og familielivet.

I forhold til arbejdslivet har det for Niels Overgaards vedkommende vist sig, at han kan løse alle sine opgaver hjemmefra. På familieplan er der sket et bevidsthedskift i forhold til den pakkede familiekalender, der i februar var pakket et halvt år frem.

- Det føles bare ret kvælende. En af de ting, jeg virkelig ikke bryder mig om, er at føle mig fanget i mit eget liv Det viste sig så også, at alle de ting jo ikke behøvede at ske, det gik jo nok alligevel. Selvfølgelig går det ikke hele tiden, men vi har talt meget om det med at prøve at skære ned på forpligtelserne, for så kan man holde kalenderen åben til at gøre noget spontant. Det er jo ærgerligt, hvis man har et arbejde, der er fyldt op med aktiviteter, og ens fritid er lige så fyldt op med aktiviteter, der er skemalagt på forhånd, så der ikke er så meget plads tilbage til mennesket i en, siger Niels Overgaard.

»Det hele handler ikke om dig« fik seks stjerner i Berlingske og Børsen og havnede også på bestsellerlisten