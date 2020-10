Niels Overgaard lever efter de stoiske principper, som han også har skrevet en populær og rost bog om. Det betyder ikke, at han altid er rationel, afklaret og rolig. Langt fra, men han prøver og rykker sig lidt efter lidt. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Niels er stoiker: Gamle grækere har givet bedre balance i livet

Roskilde - 15. oktober 2020 kl. 18:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Oldgamle græske principper behøver bestemt ikke at være hverken kedelig eller bedaget læsning. Seks stjerner i Berlingske og Børsen og en plads på bestsellerlisten kastede det af sig, da Niels Overgaard i februar udgav »Det hele handler ikke om dig«, som er en personlig fortælling om at (forsøge at) leve efter stoiske principper.

Rationalitet og sindsro er nogle af nøgleordene i at få en mere harmonisk - ja, lad os bare sige lykkelig - tilværelse gennem stoicisme.

Det gælder både i forhold til at håndtere livets skyggesider, men egentlig også solskinsdagene. Niels Overgaard virker glad og afslappet, da han rejser sig fra hjemmearbejdscomputeren i rækkehuset i Trekroner, men det er ikke den momentvis berusende succes, der bringer lykken med sig.

- På en måde bliver man gladere af det, men det går også hurtigt væk igen. Man kan ikke sætte det i banken, og så er man mere lykkelig. Man går tilbage til samme niveau, men jeg har bare fået nogle flere små boosts. I onsdags (i sidste uge, red.) var jeg i boghandel i København for at holde et oplæg, og jeg var helt høj, da jeg kom hjem, fordi det var så fedt. Og torsdag morgen var ligesom bare torsdag morgen, som den er i en børnefamilie, og så er det ligesom overstået. Jeg har fået nogle oplevelser, der gør mig glad i øjeblikket, men det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre lykkelig på lang sigt, siger Niels Overgaard.

Dyb snak i kantinen Det har givet ham mere, at hans bog har betydet noget for andre og har åbnet op for nogle dybere samtaler med mennesker, han ellers ikke kendte på det plan.

De fem stoiske principper Fokusér på det, du kan kontrollere

Succes er at gøre det rigtige

Selvdisciplin gør dig fri

Døden er din ven

Det hele handler ikke om dig For eksempel er han på sin arbejdsplads i PFA Pension, hvor Niels Overgaard er chef for bæredygtighed, blevet opsøgt af kolleger i en helt anden afdeling, som har villet diskutere livets store spørgsmål med ham, fordi de har læst »Det hele handler ikke om dig«.

- Det er næsten det allerfedeste ved det at få lov til at tale med mennesker om nogle af de ting, vi alle sammen er berørte af. Livet og døden og alle de bekymringer, vi alle sammen har. Vi er jo ret ens. Vi kan godt bruge rigtig lang tid på at definere os imod hinanden i forhold til, hvilket tøj vi har på, og hvilket job vi har, men de grundlæggende bekymringer, glæder og længsler er ret ens i mennesker. Og nu kommer folk til mig i frokostpausen og vil diskutere eksistentielle spørgsmål, og det synes jeg er vildt spændende. Det er ikke, fordi jeg er ekspert på området - jeg ved noget om den stoiske vej, men der er alle mulige veje til at forstå de her spørgsmål, siger Niels Overgaard.

Fejler hver dag Der er noget filosofisk selvhjælpsbog over »Det hele handler ikke om dig«, men forfatteren gør det meget klart, at han ikke er noget orakel, og at han heller ikke selv formår at leve efter de stoiske principper, selvom han nu har forsøgt i omkring tre år.

Til det er han - ligesom så mange andre - for fejlbehæftet og temperamentsfuld. Men han kan mærke, at han lige så stille rykker sig mod det bedre ved at minde sig selv om bogens fem principper hver eneste dag.

Hver morgen når han står i brusebadet, tænker Niels Overgaard igennem, hvordan han kan bruge det ene eller det andet princip den dag. Hver dag skriver han også dagbog og læser et stykke stoisk litteratur »hvis han har tid til det med alt det der børnefamilieshow«. Pointen er, at filosofien ikke skal være tom snak, men dagligdags handling.

- Hvis jeg lagde det på hylden, ville jeg sikkert huske nogle af principperne i noget tid, men det ville blive slidt mere og mere ned. For mig er det vigtigt, at hver dag forpligter mig på, at det er den retning, jeg styrer efter. Så fejler jeg hver dag, og ofte lever jeg ikke op til principperne mange gange om dagen, men det er ligesom det kompas, jeg vender tilbage til for at finde retningen, siger han.

Mindre under nul For Niels Overgaard har den stoiske livsførelse især betydet, at han bedre kan forholde sig til livets problemer såsom stress, angst og depression, som han tidligere har kæmpet med i et vis omfang.

- Hvis man forestiller sig, at humøret kører på en skala over og under nul, har jeg tidligere haft tendens til nogle depressive tilstande, men jeg oplever, at meget af det under nul bliver mindre og mindre dybt. Det over nul er cirka det samme, så jeg er lige så glad, som jeg plejede at være, men der er mindre af det negative, siger han.

»Det handler ikke om dig« udkom i februar og blev kort efter ekstra relevant, da coronaen brød ud. Foto: Thomas Olsen

Telefonens magt Hvis han skal indkoge stoicisme, er det at fokusere på det, man kan kontrollere.

- Du kan ikke styre, om du bliver syg, eller hvad andre mennesker gør. Det eneste du kan kontrollere er dine egne handlinger, dine egne valg og dine egne tanker. Du må have tillid til, at det uden for din egen kontrolsfære går, som det går, og det inden for din egen kontrolsfære skal du fokusere på at gøre så godt som muligt. Der er sådan noget som sociale medier det modsatte. Vi er hele tiden ude at se, hvad andre mennesker gør, sammenligner os og bekymrer os, men hele det konstante nyhedsflow, vi kører i, kan vi ikke gøre noget ved. Der er stoikerne meget fokuserede på, at du har nok at gøre med dig selv. Det handler ikke om at pege fingre af, hvad andre skal gøre, det handler om at starte med sig selv, siger Niels Overgaard.

Skærmforbruget og de sociale medier er noget af det, han forsøger at ændre i sin hverdag, men det er alligevel svært at styre. Han sletter apps og sætter 50 minutters skærmtid på sin telefon, men dagen før blev det alligevel til halvanden time.

- Jeg er bevidst om, at det ikke er godt for mig, men det er ikke nok til, at jeg ikke gør det for meget. Det fedeste er, hvis jeg slukker den helt i nogle timer i weekender og ferier, så muligheden ikke er der, for den står bare der og taler til den svage del af mig, siger han.

Det gav mening Niels Overgaard er endt som stoiker efter at have følt sig lidt frem. Han ville gerne være et troende menneske, men hans kritiske sans gør det svært for ham at forlige sig med den vej. Han har godt nok snuset til buddhismen, men det stiller for radikale krav til ens livsstil, hvis man skal gøre det ordentligt.

Stoikerne dukkede op som referencer i mange af de de tekster, han læste, og jo mere han læste om stoicismen, jo mere mening gav det. Og han kan stadig ikke finde nogle fingre at sætte på de grundlæggende principper i forhold til, hvor han finder den forkætrede lykke.

- Men det er ikke en trosretning, og jeg tror ikke, det er mere rigtigt end så meget andet. Jeg tror, det er én vej, men der kan også være mange andre veje. Jeg kan godt lide at meditere, og det er jo ikke noget, stoikerne har fundet på, men jeg synes, det passer meget godt til, for man lærer at blive en smule mere bevidst om sine handlinger og tænke, inden man reagerer på sine impulser, som stoikerne ville være meget store fans af, siger Niels Overgaard.

2000 år på bagen Stoicismen har i bund og grund også meget til fælles med kristendommen, bare uden symbolikken og ritualerne, idet begge danner et sæt grundregler for det gode liv.

De har også delvis fælles inspiration i de antikke tænkere, og for Niels Overgaard er den 2500 år lange holdbarhed i sig selv en blåstempling af den stoiske tankegang i forhold til det virvar af specialiserede leveregler, man kan vælge at følge i dag.

- Det giver mig en tro på, at den ikke er irrelevant om fem eller ti år, som den seneste slankekur er. De grundlæggende principper i stoisk filosofi har virket i 2000 år, og jeg synes, der er noget troværdigt i, at det har virket i 2000 år, for så virker det nok også i dag, siger den 39-årige journalist.

Arbejde er ikke livet Niels Overgaard arbejder nu i PFA, hvor han har mødt opbakning til sin forfattergerning. Det selvom han i bogen meget eksplicit nedtoner betydningen af arbejdet som definerende for livet, identiteten og lykken.

Inden udgivelsen tænkte han selv over, hvad chefen mon ville sige til det, men han står helt inde for, at hans arbejde ikke fylder så meget for ham.

- Jeg tror, jeg er en bedre arbejdskraft, fordi jeg tænker på noget helt andet, når det er weekend, og fordi det ikke er hele mit liv. Jeg vil rigtig gerne gøre det godt, men det er ikke liv og død, om det lykkes, og det gør også, at det ikke bliver så forkrampet. Jeg vil gerne gøre mig umage, men skulle det gå dårligt, og jeg bliver fyret, så lever jeg, siger Niels Overgaard, der er med til at sikre bæredygtighed og ansvarlighed i PFA's investeringer for 600 milliarder kroner.

Niels Overgaard er chef for bæredygtighed i PFA Pension og bor i Trekroner ved Roskilde med sin familie. Foto: Thomas Olsen

Slap af og elsk »Stoisk ro« er nok det, flest forbinder med stoicismen. Idealet er da også at klare alt i levet med ophøjet ro, men det er nu ikke det, man vil møde ved at følge Niels Overgaard 24 timer i døgnet. Som hos de fleste andre krakelerer de gode hensigter ofte i mødet med virkelighedens genvordigheder.

Stoicismen er idealer, men ikke noget, man realistisk kan efterleve hele tiden. Det handler om at huske på lige at vende skråen, inden man reagerer. Det kan være så enkelt som ikke at fare til tasterne med det samme, hvis der dumper en irriterende mail ind fra en anden afdeling på arbejdet, men i stedet lave noget andet og minde sig selv om, at »det handler ikke om mig«, som det ene stoikerprincip og titlen på Niels Overgaards bog lyder.

Tager man den kølighed ud i ekstremerne, kan man ende som en træmand. Det er selvfølgelig ikke idealet. Det er tværtimod at være vedkommende, sætte mere pris på sin kærlighed og få et mere realistisk billede af, hvad menneskelivet handler om.

Nyd børnene For Niels Overgaards eget vedkommende er det nok vigtigst i forhold til at have små børn på to og fem år. »Nyd dem nu«, siger dem med ældre børn ofte - og det har de helt ret i.

- Det er ret nemt at forfalde til at have lidt ondt af sig selv, når man har små børn, og man sover dårligt om natten, har sygedage og alle mulige ting, der presser en. Jeg prøver at minde mig selv om, at det er kort tid, jeg har dem til låns, inden de ikke gider at snakke med mig mere. Så det handler om at værdsætte det, man har, men samtidig være klar til, at det ændrer sig, for der er ikke noget værre, end når forældre ikke vil have, at børn bliver større og flytter hjemmefra, siger han.