Nick Cave spiller på Roskilde

Et andet rocknavn, der kom på, var Interpol, som spiller torsdag, hvor man også kan høre Bruno Mars, Nephew og My Bloody Valentine. Multikunstneren Charlotte Gainsbourg, der hyldes for at have udgivet det bedste album i 2017, spiller på Roskilde Festival allerede onsdag, samme dag som Eminem og Nine Inch Nails, og så blev programmet på lukkedagen lørdag, hvor det i forvejen var kendt, at man kan opleve Gorillaz, forstærket med blandt andre popnavnet Dua Lipa.