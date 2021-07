På Store Valby Vej bliver der ofte kørt for hurtigt. Roskilde Kommune har sat skilte op, der skal minde bilisterne om, at de kun må køre 60 km/t, men det er flere gange blevet taget ilde op.

Send til din ven. X Artiklen: Ni ud af 10 veje, hvor der bliver kørt mest for stærkt, er mindre veje ude på landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ni ud af 10 veje, hvor der bliver kørt mest for stærkt, er mindre veje ude på landet

Roskilde - 31. juli 2021 kl. 08:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der bliver kørt stærkt ude på landet. Det viser tal fra Roskilde Kommunes nye trafiksikkerhedsplan, som skal være kommunens værktøj til at få gjort det mere sikkert at færdes i trafikken.

Faktisk er de 10 veje, hvor der gennemsnitligt bliver kørt mest for stærkt, alle på nær en, mindre veje ude i det åbne land.

Den eneste af de 10 veje, som næppe kan betegnes som en mindre vej, er »hovedvejen« ind til Viby, Vibyvejen. Når man har passeret byskiltet, ligger den gennemsnitlige hastighed her på mere end 62 kilometer i timen, og man må køre 50. På stedet kører 15 procent af bilisterne mere end 73 kilometer i timen.

Tjæreby og motorsport Med på listen er også Lyngbækvej, den nye omfartsvej rundt om Tjæreby, og Tjærebyvej, som strækker sig gennem Tjæreby og helt ud til kommunegrænsen ved Tune.

Det er blandt andet her, at bilister til og fra diverse motorsportsaktiviteter i kommunen kører. Her kører små 15 procent af bilisterne over 90 kilometer i timen. På Tjærebyvej på stækningen fra Lyngbækvej til området ved Sjællandsringen kører 15 procent af bilisterne mere end 80 km/t.

Fart på mellem små byer I den sydlige del af kommunen er Ramsølillevejen, Tunevejen mellem Snoldelev og Tune samt Svenstrupvejen fra Assendløse over Søster Svenstrup og videre til Birkede Skov med på listen over veje, hvor bilisterne lider af tung speederfod.

På alle tre veje kører 15 procent af bilisterne mere end 70 kilometer i timen. På de tre strækninger må der køres 50 km/t.

Ågerup og skolen I den nordlige ende af kommunen finder man de resterende veje.

Gundsølillevej i Ågerup inden for bygrænsen er med på listen. Her har kommunen for nylig forsøgt sig med nogle chikaner, effekten af dem er dog langt fra analyseret.

Store Valbyvej på strækningen ved Lindebjergskolen og Gundsølillehallen er også med på listen over »racerbaner«.

Fart ved Gundsømagle De sidste to veje strækker sig ud af Gundsømagle. Det er Østrupvej, hvor 15 procent af bilisterne kører mere end 87 kilometer i timen ifølge kommunens målinger, og den sidste vej er Holmevej, hvor 15 procent af bilisterne kører mere end 68 kilometer i timen.

Målet ikke opfyldt Det er i den nye trafiksikkerhedsplan kommunens ambition, at 75 procent af alle trafikanter skal overholde hastighedsgrænserne.

I den seneste trafiksikkerhedsplan fra 2014 var det ambitionen, at de 15 procent af bilisterne, som kørte for stærkt på de 10 strækninger med højeste hastighedsoverskridelser, ikke kørte mere end 10 procent for hurtigt, hvilket svarer til, at de ikke kørte mere end 8,25 kilometer i timen for hurtigt.

Det mål blev langt fra opfyldt. Trafiksikkerhedsplanen er i høring frem til 22. august, så du kan nå at give din mening til kende via kommunens hjemmeside.

relaterede artikler

Er det muligt?: Ambitionen er nul dræbte og højst ni alvorligt kvæstede 31. juli 2021 kl. 06:11