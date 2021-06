Se billedserie Mænd i blåt. Danske Cykelnetværk Roskilde cykler ud i verden omkring Roskilde hver onsdag morgen i sommerperioden. Foto: Michael Elmstrøm

Netværk over cykelstyret

Roskilde - 26. juni 2021 kl. 06:35 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

Det er onsdag morgen kl. 7 på en solbeskinnet sommerdag, da jeg cykler mod parkeringskælderen under Danske Bank på Stændertorvet.

Måske ikke det mest oplagte sted at opholde sig en morgen midt i juni, men her venter omkring 30 medlemmer af Danske Cykelnetværk Roskilde. De viser sig i overvejende grad at være mænd i deres bedste alder spændt tæt ind i blå lycra og med de ypperste landevejscykler ved hånden.

I samlet flok cykler vi op ad rampen og ud i lyset, inden alle dagens deltagere bliver foreviget af Michael Elmstrøm foran de farverige køer på Stændertorvet.

- Jeg er mest i kageform, erkender byrådsmedlem Mogens Hallager, inden vi sætter os i sadlerne.

Han har forrygende travlt som konsulent og lokalpolitiker efter sin selvpensionering, men lige præcis motion er det ikke blevet til meget af, hvilket den lovligt tætsiddende cykeldragt kan bevidne.

Bedste start på dagen 65 medlemmer, heraf tre kvinder, er Danske Cykelnetværk Roskilde efterhånden oppe på, og kravet for medlemskab er blot, at man er erhvervsleder i Roskilde.

Hovedidéen er, at mødes hver onsdag fra begyndelsen af maj til slutningen af september for sammen at cykle ud i det indtagende landskab omkring Roskilde - og denne morgen tager det sig ud fra sin bedste side.

Vi passerer domkirken, cykler i samlet flok ned ad Bondetinget og videre ud ad Maglekildevej, inden vi følger Bistrup Allé med et meditativt udsyn over en blikstille fjord. Herefter fortsætter turen ud ad Boserupvej, hvor vi inden længe har skoven på højre side og Store Kattinge Sø til venstre for os.

- Det er jo bare den bedste måde at starte dagen på. Du får snakket med alle, og du får rørt dig samtidig. Det er bare noget helt andet end at holde et normalt møde over kaffe og udveksle visitkort bagefter, siger partner Jacob Bøg, der også er lykkedes med at afhænde enkelte Skodaer i netværket.

Styr på ruten Mens hovedfeltet for længst er stukket af, har Michael Elmstrøm fra Snow Fun sammen med Jacob Bøg fra Skoda påtaget sig opgaven med at danne bagtrop med avisens udsendte.

Førstnævnte udgør i denne sammenhæng undtagelsen fra reglen om, at man skal være erhvervsleder for at cykle med, men som én af initiativtagerne til netværket er han undskyldt.

- Jeg passer bare mit job. Men vi har skabt et cykelrelateret netværk, hvor deltagerne så kan snakke cykeldele med mig, siger han.

Udover at være netværkets cykeltekniske fagmand planlægger Michael Elmstrøm dagens rute, som medlemmerne kan downloade til deres elektroniske isenkram inden afgang.

Ruten er nøje afmålt til, at alle kan være tilbage ved udgangspunktet, som går på skift hos deltagernes forskellige virksomheder, ikke senere end 8:45. Så skulle der være tid til dagens opgaver, og eventuelt et bad inden de første møder.

- Det kommer an på, hvem jeg skal holde møde med. Hvis det er Jacob, behøver jeg ikke gå i bad, så bliver det bare lidt deodorant uden på tøjet, griner Michael Elmstrøm, mens vi ad den bakkede Kongemarksvej sætter kurs mod Svogerslev.