Netto på Holbækvej er klemt på både plads og parkering, og derfor leder kæden efter en ny placering. Lige nu er der tre i spil, lyder det fra Nettos udviklingschef.

Netto om flytning af butik: Vi har tre muligheder i spil

Roskilde - 04. maj 2018 kl. 06:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiden for Netto på Holbækvej på den nuværende lokalitet er ved at rinde ud. Der er ikke sat en sidste »udløbsdato« på butikken, men hos Netto arbejder man intenst på at finde en anden løsning, ikke mindst nu hvor Lidl har annonceret, at de vil bygge en butik på noget af den grund, som i dag huser genboen Spar, der lukker 26. maj.

- Jeg har noteret mig, at Lidl kun vil bygge på cirka halvdelen af deres grund, og at de ikke afviser, at vi kunne skabe noget synergi sammen på grunden, så jeg glæder mig til en invitation fra Lidl, og jeg kommer gerne til samtaler om muligheden for en fælles placering der, siger udviklingschef i Netto, Carsten Hadsbjerg.

Men placeringen hos Lidl er ikke den eneste mulighed, som Netto har på tegnebrættet.

- Vi taler med ejerne af bilforhandlergrunden på hjørnet af Holbækvej og Ringstedvej. Her er vi i fuld gang med at få lavet en trafikanalyse, for skal vi ligge der, så skal der formentlig gøres noget ved ind- og udkørselsforhold. Men det skal vi nok kunne løse, siger Carsten Hadsbjerg.

Endelig er der en tredje mulighed. Netto ejer nemlig også grunden på hjørnet ind til Musicon, hvor blandt andre frikirken Roskilde Vinyard holder til.

- Der er vi også i gang med analyser. I takt med at Musicon huser flere og flere boliger, så bliver placeringen mere og mere interessant, siger Carsten Hadsbjerg.

I dag ligger der kun Aldi tæt på Musicon, og ellers er der Fakta på Køgevej og på Astersvej.