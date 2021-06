Et stort antal brugere benyttede atlayo.com, når de skulle købe narko. Modelfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nettets pushere fældet af Operation Snemand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nettets pushere fældet af Operation Snemand

Roskilde - 30. juni 2021 kl. 12:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvad Facebook er for almindelige danskere, var atlayo.com for folk, der ville købe narko.

Læs også: Duo sigtet for medvirken til salg af narko for fem millioner kroner

Her kunne brugerne gå ind og bestille især kokain og hash. Fra foråret 2018 til begyndelsen af 2020 blev der foretaget næsten 13.000 opslag på hjemmesiden, som alle handlede om salg af narko.

Handelsplatformen var sat op af to mænd fra Roskilde og blev benyttet af et stort antal brugere over det meste af Sjælland. Narkohandlen på nettet foregik i grupper, der havde navne som Snowman, Dk Dynamite og Snemand00, og det var de personer, der nu er dømt, som satte reglerne op for, hvem der måtte sælge, og hvilke sælgere der skulle smides ud. Det var også dem, der gav visse sælgere særstatus mod betaling.

Forretningen kørte i små to år, indtil politiets Operation Snemand i maj sidste år - efter at have foretaget telefonaflytninger og agentkøb for at få vished for, hvordan det hele foregik - satte en stopper for trafikken og anholdt de to mænd fra Roskilde plus fem andre personer, der alle blev tiltalt for at have medvirket til at drive siden.

Regnestykke holdt ikke

Efter anklagemyndighedens opfattelse faciliterede salgsgrupperne på atlayo.com salg af fire et halvt kilo kokain, fem kilo amfetamin, tre kilo MDMA, 3500 ecstasypiller og rundt regnet 40 kilo hash og skunk, mens der fra forsvarernes side blev stillet store spørgsmålstegn ved mængderne. De var anslået ud fra bl.a. sms'er på mobiltelefoner, som blev brugt af de tiltalte, men sms'erne omfattede kun nogle få uger af den samlede periode, som handlen fandt sted i. Derfor var den samlede mængde beregnet ud fra det salg, der var kendt fra nogle få uger. Man havde så at sige ganget op.

Men sådan kunne man ikke stille regnestykket op, fastslog retten. Den fandt »kun« bevis for salg af 4,3 kilo kokain og 3,2 kilo hash, hvilket fire af de syv tiltalte i et vist omfang erkendte.

To dømt til behandling

Alle syv blev dømt for at have drevet hjemmesiden og faciliteret salget i forening, men da Retten i Roskilde tirsdag eftermiddag afsagde dom efter tre dages votering, var der store forskelle i de straffe, der blev afsagt.

To fik behandlingsdomme, fordi de efter lægelig vurdering ikke blev skønnet egnet til almindelig straf, og en, som ikke havde været med i foretagendet lige så lang tid som de andre, blev idømt fængsel i et år og blev løsladt, eftersom han - lige som de andre - har siddet varetægtsfængslet siden sidste sommer.

Zdenek Gruza fik fængsel i to år. Desuden blev han udvist med indrejseforbud for bestandig. Det var ham, der oprettede domænet atlayo.com på en tjekkisk server i 2016, og det var ham, der to år senere gav en af de behandlingsdømte administratorrettigheder til hjemmesiden, hvorefter handlen med narko - med hans vidende - tog fart.

Også dømt for våben

De tre hårdeste straffe tilfaldt Simon Johannis, Andreas Thestrup Bjerre og Umair Haider. Simon Johannis fik fængsel i tre et halvt år efter at være blevet fundet skyldig i salg af mindst 600 gram kokain. Andreas Thestrup Bjerre, som blev dømt for at have solgt ikke under halvandet klo kokain, og Umair Haider, der solgte mindst 1,1 kilo kokain, fik henholdsvis fem og seks års fængsel.

Den længere straf til Umair Haider skyldes blandt andet, at han også blev dømt for at have været i besiddelse af et ulovligt haglgevær. Det afslørede en video, som lå på en af de andres mobiltelefon. Også Umair Haider blev udvist med indrejseforbud for bestandig.

Fire af de dømte modtog deres dom, tre af dem udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke.