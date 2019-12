Sayed Elias har netbutikken Celina Kollektion i Roskilde. Han giver i år julehjælp i form af pakker med tøj til to børnefamilier. Her ses han sammen med Natasja Voldstedlund, som Celina Kollektion bruger som model. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Netbutik uddeler julehjælp: To børnefamilier får nyt tøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netbutik uddeler julehjælp: To børnefamilier får nyt tøj

Roskilde - 23. december 2019 kl. 16:20 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været et godt år for webshoppen Celina Kollektion, der sælger modetøj, sko, tasker, skønhedsprodukter og lignende til kvinder. Så godt at indehaver og stifter Sayed Elias gerne vil gøre noget for andre og derfor har besluttet at uddele julegaver til familier, der sidder hårdt i det. Han har via opslag på de sociale medier fundet to familier, som modtager pakker med tøj til børnene og en kjole eller en jakke til deres mor, men næste år har han tænkt sig at brede det endnu mere ud.

- Jeg var lidt sent ude, så da jeg kontaktede Roskilde Kommune, havde de lukket for ansøgninger. I stedet har jeg aftalt med kommunen, at de næste år hjælper med at finde 10 familier, som kan modtage tøj fra os, siger han.

Sayed Elias bor i Trekroner med sin familie og startede Celina Kollektion som et hobbyfirma hjemme hos sig selv, inden han for to år siden flyttede ind i kontorfællesskabet Indus21 på Industrivej 21 i Roskilde.

- Jeg begyndte, fordi jeg brænder for modebranchen og kom frem til, at der er for mange online-butikker, der sælger det samme og til overpris. Vi vil gerne være anderledes og sælge til konkurrencedygtige priser, siger han.

Celina Kollektion er opkaldt efter Sayed Elias' niece og går et spændende 2020 i møde.

- Der er store ændringer på vej. Vi får et nyt og større kontor i Indus21 fra 1. februar og går op til at have to fuldtidsansatte. Vi kommer også til at få lager og showroom i stueetagen, og vi håber, at vi kan blive en stor spiller på markedet, siger han.

Et af de nye tiltag i webbutikken celinakollektion.dk er medlemsklubben Club Celina, som er for trofaste kunder, der får særlige tilbud. Medlemsskab er gratis.

Sayed Elias har desuden planer om at begynde at sælge herretøj, men det bliver i en selvstændig netbutik med et andet navn end Celina.