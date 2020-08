Et nyt spor med nest-klasser skal ligge på Absalons Skole. Det ligger fast, selvom der endnu venter svar på skolebestyrelsens bekymringer for, hvad der følger med af økonomi og kompetencer til de særlige klasser, hvor autister går sammen med børn fra normalområdet. Foto: Kim Rasmussen

Nest-klasser får rede på Absalons Skole

Roskilde - 20. august 2020 kl. 17:04

Om et år åbner et nyt klassespor på Absalons Skole. Så meget er sikkert, efter skole- og børneudvalget har vedtaget at lægge et spor af nest-klasser på skolen.

Det er en klasseform, der inkluderer normaltbegavede elever med autisme.

Bekymring om penge Placeringen på Absalons Skole har været i høring blandt skolens bestyrelse og medarbejdere, som er positive over for, at klasserne skal ligge her.

De har dog en række betænkeligheder, som de lister op i høringssvaret. Blandt andet hvad det kommer til at betyde for skolens økonomi, og om lærere og ledelse får tilført de nødvendige kompetencer.

Det vil forvaltningen nu følge op på, så skole- og børneudvalget senere bliver forelagt beregningerne og de økonomiske konsekvenser.

Udvalgsformand Jette Henning (S) påpeger dog, at idéen med nest-klasserne netop er, at de får tilført flere ressourcer til at løfte opgaven med at inddrage fire autistiske elever i en klasse med 16.