Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Nemlig-bil kørt ind i hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nemlig-bil kørt ind i hjemmeplejen

Roskilde - 04. juni 2019 kl. 17:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En Nemlig-chauffør havde så travlt med at komme ud med varerne, at han blæste på sin vigepligt og kørte ind i siden på af bil fra Roskilde Kommunes hjemmepleje. Nu har chaufføren få kørselsforbud.

Læs også: Flugtbilist lod cyklist ligge

Chaufføren er blot 19 år, og i den korte tid, der er gået, siden han tog kørekort, er han nu oppe på tre domme for overtrædelse af færdselsloven. Og tredje gang falder hammeren i form af kørselsforbud til grønne bilister, medmindre der er formildende omstændigheder, og dem fandt Retten i Roskilde ingen af, da sagen mod den 19-årige blev afgjort.

Færdselsuheldet, som han var skyld i, fandt sted en tirsdag formiddag i maj sidste år. Da var bilen fra hjemmeplejen på vej sydpå ad Søndergade i Viby, da Nemlig-bilen kom ud fra Fasanvej og kørte ud i siden på den kommunale Toyota Yaris.

Nemlig-chaufføren påstod i retten, at begge biler kørte ganske langsomt, at han havde haft øjenkontakt med kvinden, der førte Yaris'en, og at hun med hånden havde givet signal til, at han bare kunne køre frem. Den forklaring troede retten dog ikke på, for den rimede slet ikke med, hvad kvinden og et vidne havde oplevet.

Hun fortalte, at hun forsøgte at bremse, da det gik op for hende, at Nemlig-bilen, som hun havde bemærket, ikke havde til hensigt at overholde sin ubetingede vigepligt, men da var det for sent, og der skete ikke ubetydelig materiel skade ved sammenstødet. Der havde ikke været kontakt mellem de to bilister, og hun havde på ingen måde vinket varebilen frem.

Vidnet kunne også fortælle, at han havde hørt et højt brag, og at han derefter var løbet hen for at tjekke, om chaufføren af den lille bil var okay. Hun var omtumlet, fortalte han.

Føreren af varebilen standsede ikke, men det skulle han ikke slippe af sted med, syntes vidnet, så han løb tilbage og sprang ind i sin egen bil og kørte efter varebilen, som han indhentede og forsøgte til at standse ved at dytte og blinke med lygterne. Det påvirkede ikke den 19-årige, men da varebilen senere holdt for rødt, kunne vidnet stige ud af bilen og få en snak med 19-årige, som derefter valgte at kontakte politiet.

Retten fandt den 19-årige skyldig, og ud over kørselsforbuddet blev han idømt en bøde på 7000 kroner.

relaterede artikler

Biljagt gennem tre byer: Kørte galt ved efterskole 10. december 2018 kl. 13:04

Vidne fik bank af flugtbilist 03. august 2016 kl. 12:13

Efter sammenstød: Modparten stak af 21. marts 2016 kl. 11:34