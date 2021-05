Nej til store konfirmand-biler foran domkirken

Et enigt menighedsråd i Roskilde Domsogn har vedtaget, at det fremover ikke skal være tilladt at stille biler og deslige foran Kongeporten på Domkirkepladsen i forbindelse med konfirmationer.

- Som kirke er det vigtigt, at vi koncentrerer os om konfirmanderne, og vi kan se, at koncentrationen forsvinder, når alle skal hen for at se på bilerne, siger hun.