Menighedsrådet i Roskilde Domsogn har lavet regler for, hvor længe brudeparrene må blive fejret på Domkirkepladsen efter vielsen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Nej til lange bryllupsreceptioner: Brudepar festede foran domkirken til klokken 21 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til lange bryllupsreceptioner: Brudepar festede foran domkirken til klokken 21

Roskilde - 04. september 2021 kl. 05:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det blev i den grad fejret, da et brudepar tidligere på sommeren blev viet i Roskilde Domkirke. Efter vielsen blev der sat pavilloner og borde, stole og bænke op på plateauet ved Frederik den 9.'s grav, og der blev serveret mad, øl og vin til gæsterne.

- De var der til klokken 21, fortæller Anne Rosendal, formand for menighedsrådet i Roskilde Domsogn, som selv var forbi undervejs for at se, hvad der foregik.

For nylig satte et andet brudepar borde op under træerne ved Roskilde Gymnasium, hvor de også holdt en bryllupsreception. Den varede kun en time, men episoderne har nu fået menighedsrådet til at præcisere, hvor længe det er tilladt at holde den slags fejringer foran domkirken efter vielser.

Det har ikke tidligere været et problem, men menighedsrådet ønsker at komme det i forkøbet, inden det eskalerer, så fremover vil brudeparrene på forhånd modtage en mail, hvor de får at vide, at de gerne må skænke et glas efter vielsen til de fremmødte, men at det højst må tage 30 minutter - også af hensyn til de næste brudepar, da der ofte er flere vielser i domkirken samme dag. Borde og bænke må ikke sættes op, og man skal selv sørge for at få fjernet affaldet.

- Man må gerne tage et glas, men man må ikke feste i flere timer på Domkirkepladsen, siger Anne Rosendal.

I foråret besluttede menighedsrådet, at køretøjer, der skal hente konfirmander efter konfirmationer, ikke længere må holde på Domkirkepladsen, da de fyldte for meget og stjal for megen opmærksomhed, men i stedet henvises til at parkere på »bagsiden« af domkirken, dvs. på nordsiden ved Konventgården.

- Det fungerer fint. Bilerne holder sig på nordsiden, og vi får fejret konfirmanderne, når de samler sig på Domkirkepladsen, siger Anne Rosendal.

relaterede artikler

Nej til store konfirmand-biler foran domkirken 01. maj 2021 kl. 06:09