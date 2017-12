Roskilde Domkirkes drengekor og domkoret indleder koncertåret 2018 med at synge Händels »Messias« den 16. januar, og ikke i december som det ellers er traditionen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nej, det er ikke en fejl - »Messias« kan også synges i januar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej, det er ikke en fejl - »Messias« kan også synges i januar

Roskilde - 14. december 2017 kl. 17:28 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange er Händels »Messias« uløselig forbundet med julen, og det populære oratorium har da også været opført i Roskilde Domkirke i december utallige gange. Men i år må publikum undvære at høre det i domkirken, for i stedet er opførelsen flyttet til tirsdag den 16. januar, hvor den indleder koncertsæsonen 2018 for drengekoret og domkoret.

For der er faktisk intet til hinder for, at man også kan høre »Messias« på andre tider af året end i julen.

- Vi har opført »Messias« mange gange i december, men man kan lige så godt spille den til påske eller om sommeren. Juledelen i »Messias« udgør faktisk kun en lille del af hele værket, siger Kristian Olesen, domorganist i Roskilde Domkirke, som også angiver en praktisk årsag til at vente med koncerten til januar.

- Domkirken er pakket med koncerter i december, så vi tænkte, at nu prøver vi i januar i stedet og håber, at folk ikke har mistet lysten til koncerter, siger han.

Samtidig står domkirkens drengekor og domkor over for at skulle tage afsked med endnu en korleder. I januar takkede den mangeårige korleder og organist Finn Evald efter mere end 30 år, og siden da har Torsten Nielsen fungeret som korleder og dirigent. Han har dog meddelt, at han per 1. februar vender tilbage til sit arbejde som sanger i Danmarks Radios Vokalensemble, som han har haft orlov fra i år.

- Så opførelsen af »Messias« giver samtidig korene mulighed for at tage afsked med deres korleder, inden den nye tiltræder, siger Kristian Olesen.

»Messias« opføres i Roskilde Domkirke tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30. Solister er Klaudia Kidon, Linnéa Lomholt, Emil Lykke og Steffen Bruun, som alle er fra DR Vokalensemble.

Billetsalget er gået i gang og foregår på billetto.dk. Billetter kan også købes i våbenhuset i domkirken.