Tina Boel havde virkelig ikke regnet med, at SF ville miste stemmer, efter partiet i 2013 blev nedbarberet fra syv til et mandat. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nedtur kommer bag på SF's ene mandat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedtur kommer bag på SF's ene mandat

Roskilde - 22. november 2017 kl. 11:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et endnu dårligere resultat end ved rædselsvalget i 2013 må SF fortsætte med et enkelt mandat i Roskildes byråd.

Det går til Tina Boel. Hun havde slet ikke set det dårlige resultat komme.

- Jeg havde troet, vi i hvert fald fik to ind, så da jeg hørte, at vi kun fik et, blev jeg vældig skuffet. Vi har haft en god valgkamp og fået mange positive tilkendegivelser. Alt har peget i retning af, at vi skulle have to mandater, siger Tina Boel.

Hun har meget svært ved at komme med et bud på, hvad der er gået galt.

- Det første jeg tænkte var, hvad pokker vi skulle have gjort anderledes. Det første man tænker er, at Birgit (Pedersen, red.) er trådt tilbage og har været en stærk SF-profil. Det er et nyt SF-hold nu, men er det så ensbetydende med, at man går tilbage? Jeg har ikke fantasi til, hvad det er, siger Tina Boel.

SF har i den forgangne periode holdt sig meget til kulturpolitikken, men Tina Boel mener ikke, at SF betaler for at have været for ensidige og ikke har markeret sig på kerneområder som skole og miljø.

- Der kan sagtens være nogle stemmer, Birgit har fået tidligere, som ikke nødvendigvis er SF-stemmer, men er kulturstemmer. Det er selvfølgelig altid en risiko ved at sadle om, og jeg var ude at sige ret tidligt, at vi er meget forskellige, og mit fokus ligger et helt andet sted. Jeg tror sagtens, vi kan have tabt stemmer på, at Birgit ikke længere er der til at have den profil siger hun.

Tina Boel kan se frem til at få en anden platform de kommende år, hvor hun får plads i skole- og børneudvalget og et nyt sygehusudvalg, som ikke er et af de rigtige fagudvalg, men rammer lige ned i hendes interesseområde som regionspolitiker.