Nedtælling til alsang: »Joanna« minder os om savnet af fællesskabet

Der er en bestemt tanke bag, at Sofie Jekel har valgt, at »Joanna« af Kim Larsen er blandt de sange, der skal synges til Alsang i Roskilde mandag den 4. maj.

- Vi savner også lånerne, men nu har vi i det mindste åbnet for, at man kan reservere og afhente bøger på Roskilde Bibliotek, siger hun.

I efteråret ville han være fyldt 75 år, og i den anledning er Sofie Jekel i gang med at planlægge en fællessang-aften med Kim Larsen-sange på biblioteket mandag den 26. oktober under Spil Dansk-ugen.

- Vi er i gang med at planlægge efterårets arrangementer, selv om alt stadig er usikkert. Vi er også ved at se på, om nogle arrangementer kan gøres digitale, men jeg håber ikke, at det bliver nødvendigt, siger hun.

På øverste hylde

Oprindeligt var meningen, at Roskilde Bibliotekerne skulle have præsenteret sangene den 4. maj til arrangementet på Stændertorvet, men nu kommer det i stedet til at foregå live på Facebook fra Roskilde Festival Højskole. Det vigtigste er dog, at der bliver sunget, og at der holdes gang i musikken i Roskilde.