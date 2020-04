Roskilde Syngers administrative leder Jacob Heide Madsen har for andet år i træk måttet sande, at det ikke kan lade sig gøre at arrangere fællessang på Stændertorvet den 4. maj. Foto: Thomas Olsen

Nedtælling til alsang: Glæder sig til at synge H.C. Andersen-tekst

Roskilde - 28. april 2020

75-året for Danmarks Befrielse fejres mandag den 4. maj med arrangementet »Alsang i Roskilde«, der livestreames på Facebook fra Roskilde Festival Højskole klokken 19-20. Som optakt vil en række af de medvirkende kulturinstitutioner og -aktører hver dag på sn.dk præsentere de otte sange, der skal synges. I dag er turen kommet til Jacob Heide Madsen, administrativ leder af Roskilde Synger.

En af de sange, som Jacob Heide Madsen personligt glæder sig til at synge den 4. maj, er »I Danmark er jeg født«.

- Det må siges at være en klassiker, når det gælder fællessang. Og med rette! Teksten af H. C. Andersen er velskabt og fra en periode, hvor nationalromantikken var i opblomstring. Der var brug for store ord om Danmark for at samle befolkningen. Således var Danmark i krig mod Tyskland (Preussen, red.), siger han.

H. C. Andersen gav selv digtet titlen »Danmark, mit fædreland«, da han skrev det i 1850, og flere komponister har gennem årene sat musik til den. Henrik Rung var den første, og i nyere tid har Sebastian prøvet kræfter med den. Den mest kendte er dog Poul Schierbecks melodi fra 1926, og det vil være den, man kan høre den 4. maj.

Jacob Heide Madsen har været administrativ leder af Roskilde Synger siden 2015, og det var ham, som tog initiativ til samarbejdet omkring Alsang i Roskilde.

- Vi arbejdede i forvejen sammen på tværs, så jeg tog kontakt til blandt andre Roskilde Museum og Roskilde Bibliotek for at lave et fysisk arrangement på Stændertorvet den 4. maj. Men da det så ændrede sig, kom der faktisk flere med, fortæller han.

Roskilde Synger havde allerede sidste år planlagt et fællessang-arrangement på Stændertorvet den 4. maj med DR Vokalensemblet, men ved den lejlighed var det vejrguderne, som drillede, så sangen i stedet genlød indendøre i den gamle byrådssal i Byens Hus.

I år bliver det så live via Facebook, at Roskilde kommer til at synge sammen, og Jacob Heide Madsen er glad for, at det kan lade sig gøre på selve dagen.

- Jeg synes, det viser, at når vi står sammen i Roskilde, så er vi stærkere. Roskilde kan præstere en god cocktail af politisk velvilje, økonomisk prioritering og et væld af aktører i hele kommunen, som til sammen kan noget særligt, siger han.

