Nils Boesen er formand for det rytmiske kor Di Vers. Privatfoto

Nedtælling til alsang: Forårssang er en god version af det at være dansk

Roskilde - 02. maj 2020 kl. 17:04 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

75-året for Danmarks Befrielse fejres mandag den 4. maj med arrangementet »Alsang i Roskilde«, der livestreames på Facebook fra Roskilde Festival Højskole klokken 19-20. Som optakt vil en række af de medvirkende kulturinstitutioner og -aktører hver dag på sn.dk præsentere de otte sange, der skal synges. I dag er turen kommet til Nils Boesen, formand for det rytmiske kor Di Vers.

Nils Boesen havde altid tænkt på »Se, det summer af sol over engen« som en sommersang på grund af ordet »summer«, men i virkeligheden handler den om våren og er også blevet kaldt maj-visen.

- Så den passer godt til årstiden. Jeg kan også godt lide, at teksten har et udsyn, når man ser på de to sidste linjer i andet vers, siger han.

Holger Drachmann skrev sangen til skuespillet »Brav Karl« fra 1897, og den slutter af med linjerne:

»rundt i verden er dejlige riger,

ingen vår som en maj i vort land!«



- Jeg synes, det er en god version af det at være dansk. Jeg har selv boet tre år i Latinamerika med min familie, og vi kom typisk hjem på besøg i vintermånederne, så vi havde helt glemt, hvordan det grønne forår kunne være, fortæller Nils Boesen.

Blandingen af det danske og det internationale går igen i melodien, der er skrevet af englænderen Stephen C. Foster, som oprindeligt lavede den til sangen »Thou wilt come no more, gentle Annie«.

- Det er en sang, der viser, at vi er kommet end bare at være os selv, så derfor glæder jeg mig til at synge den på mandag, siger han.

Di Vers deltog i det store optog under Lysfesten

i januar, hvor de bogstaveligt talt var hjernerne.

Foto: Per Christensen



Di Vers skulle oprindeligt have været med til at synge til Alsang i Roskilde på Stændertorvet mandag den 4. maj, men lige som de øvrige af korets arrangementer må medlemmerne nu nøjes med at gøre det hver for sig. Koret havde planlagt en musikalsk byvandring, som er udskudt til senere, og det holder virtuelle korprøver, hvor medlemmerne står og synger derhjemme foran computeren.

- Det er ikke så fint sangmæssigt, men det vigtige er, at vi mødes. Det kan være svært for en forening, hvis medlemmerne kommer ud af rytmen med at mødes fast, for det er ikke sikkert, at alle vender tilbage, siger Nils Boesen.