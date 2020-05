Andreas Brandrup Elkjær fra INSP! Media sørger for, at Alsang i Roskilde kan ses live på Facebook mandag aften. Foto: Simon F. Karlshøj

Nedtælling til alsang: Andreas sørger for at alsangen kommer ud

Roskilde - 03. maj 2020 kl. 16:44 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

75-året for Danmarks Befrielse fejres mandag den 4. maj med arrangementet »Alsang i Roskilde«, der livestreames på Facebook fra Roskilde Festival Højskole klokken 19-20. Som optakt vil en række af de medvirkende kulturinstitutioner og -aktører hver dag på sn.dk præsentere de otte sange, der skal synges. I dag er turen kommet til Andreas Brandrup Elkjær fra INSP! Media.

Hvis det ikke havde været for coronavirussen, var INSP! Media ikke blevet en del af Alsang i Roskilde. Det var nemlig først, da det stod klart, at det ikke var muligt at holde arrangementet på Stændertorvet mandag den 4. maj, at virksomheden blev involveret. Men nu er det takket være INSP! Media, at det kan lade sig gøre at sende begivenheden live på Facebook fra Roskilde Festival Højskole, så folk kan synge med hjemmefra.

- Vi blev spurgt, om vi kunne hjælpe, og man er jo nødt til kunne sådan noget i disse tider, siger Andreas Brandrup Elkjær, som står bag INSP! Media, der tilbyder produktion af video og foto og for alvor er ved at lære at producere til livestreaming.

I sidste uge blev der holdt generalprøve, men der var det rigtige udstyr ikke nået frem, så det er forklaringen på, at billedet går i sort ved hvert kameraskifte i den video, der ligger på Alsang i Roskildes facebookside.

Se generalprøven her

- Al det gode udstyr er revet væk for tiden, men nu har vi lejet noget udstyr, så vi er klar til på mandag, siger Andreas Brandrup Elkjær.

Da Andreas Brandrup Elkjær blev bedt om at vælge en sang, der skal synges den 4. maj, var han ikke i tvivl om, at det skulle være »Frit land« af Ulige Numre. Forsanger Carl Emil Petersen skrev sangen efter at have besøgt en flygtningelejr i Libanon i 2015, og samme år var den med på bandets album »Grand Prix«. Efterfølgende er den lige som Albertes »Lyse nætter« blevet en populær fællessang, og begge er blevet optaget i den kommende udgave af Højskolesangbogen, der udgives i efteråret.

- Det er en fin modernisering af Gnags' »Danmark, dit indre ocean«, der ser på vores forhold til flygtninge og indvandrere. Den fungerer ligeledes i relation til 2. verdenskrig, hvor der også var mange krigsflygtninge, samtidig med at den handler om frihed, lys og sommer, siger Andreas Brandrup Elkjær, som desuden finder det vigtigt at støtte dansk musik og danske musikere i disse tider.

