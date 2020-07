Nedrykning åbner døren for nyt stadionprojekt

Står det til en række af Socialdemokratiets vekslende budgetpartnere, bliver FC Roskildes nedrykning til 2. division startskuddet til, at der bliver pustet nyt liv i planerne om et nyt stadion i Roskilde.

Hverken fra Radikale Venstre, Venstre eller Konservative er der den store tiltro til, at det eksisterende stadionprojekt bliver realiseret, men alle tre partier er indstillet på, at planerne kan rettes til, så der bliver økonomi i at føre dem ud i livet. Dog er det en forudsætning for alle tre partier, at det skal ske på en måde, som ikke koster skatteyderne penge.