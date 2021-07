I slutningen af maj kunne Vindinge Kirke for første gang i over et år holde børnegudstjeneste - ikke inde i kirken, men i det fri. For kirken er børnegudstjenesterne en mulighed for at komme i kontakt med tilflyttere til Vindinge, og de fortsatte restriktioner er en af forklaringerne på, at kirken i Vindinge er gået forholdsvis meget tilbage, mener menighedsrådsformanden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning har gjort det svært for kirkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nedlukning har gjort det svært for kirkerne

Roskilde - 22. juli 2021 kl. 13:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Over de seneste 14 år er indbyggertallet i Vindinge vokset med en tredjedel - fra 2413 til 3221 - men det har kun i begrænset omfang smittet af på kirken. Der er ganske vist kommet 360 flere medlemmer af folkekirken i byen, men overordnet er Vindinge et af de sogne i Roskilde, der har oplevet den største sivning fra folkekirken.

Læs også: Her formår kirken at engagere sognebørnene

Formanden for menighedsrådet i Vindinge og Vor Frue, Erik Larsen, kender udmærket tallene og vælger at se det positive i dem. De viser nemlig også, at Vindinge i faktiske tal er det sogn, som fra 2020 til 2021 har haft næststørst fremgang i medlemstallet, kun overgået af det meget større domsogn - men væksten skyldes altså alene, at Vindinge er blevet større. Hvis kirken i voksende Vindinge skulle have holdt skansen, skulle medlemstallet også være vokset mere.

Er ikke medlemmer

Og byens vækst er også forklaringen på, at kirken i Vindinge er gået mere tilbage end så mange andre steder i kommunen, mener menighedsrådsformanden.

- Det er tilflytningen, der er forklaringen, sådan som jeg ser det, og når jeg ser det på den måde, er grunden, at vi også har set på det i provstiudvalget. Der har vi kigget på lister for at se, hvordan det hele hænger sammen, og der kan man se, at der er flere af dem, der er flyttet til Vindinge, som ikke er medlem af folkekirken, siger Erik Larsen.

En del af svindet er selvsagt også et resultat af en landstendens, og hvad menighedsrådet skulle kunne gøre for at modvirke den, har han svært ved at se.

- Jeg ved ikke, om vi kan gøre så meget lige nu. Vores problem er, at alt har været lukket ned, og at vi ikke er kommet i gang med de ting, der plejer at være. Vi har ikke kunnet holde de børnegudstjenester, vi gerne ville, og det er dér, vi plejer at få fat i dem, der er flyttet til byen, så det har været pokkers svært at gøre noget. Det er først nu, vi er ved at kunne starte noget op, siger Erik Larsen.

Corona kom i vejen

Modsat fx restauranter er kirkerne fortsat underlagt restriktioner. Arealkravet er en begrænsning i forhold til gudstjenester, men også på andre områder er hele coronasituationen kommet på tværs af kirkens arbejde, fortæller Erik Larsen.

- Her i Vindinge har kirken prøvet at lave et fælles tiltag med alle foreningerne - et åbent hus for dem, der er nye i Vindinge. Det skulle være startet op sidste år, men måtte lægges i dvale, fordi corona kom, og heller ikke i år har vi haft mulighed for at holde arrangementet, siger menighedsrådsformanden.

relaterede artikler

Folkekirken er bedre til at holde luft i Roskilde 22. juli 2021 kl. 12:42